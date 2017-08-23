|№824 від 23.08.2017p.
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Пропав безвісти: співака Євгена Осіна знайшли
Співак Євген Осін, відомий в 90-х завдяки хіту «Плачет девушка в автомате», вважався зниклим безвісти. Про зникнення 52-річного Євгена Осіна повідомила його сестра.
Зараз, за повідомленнями «РИА Новости», Євген Осін знаходиться в реабілітаційному центрі. Він знаходиться на лікуванні від алкозалежності.
«Євген Осін поміщений в один з реабілітаційних центрів для лікування алкогольної залежності за пропозицією друзів» пишуть ЗМІ.
Артист особисто не раз заявляв, що у нього є проблеми з алкоголем. Через що неодноразово потрапляв в неприємні ситуації.
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