Пропав безвісти: співака Євгена Осіна знайшли

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Співак Євген Осін, відомий в 90-х завдяки хіту «Плачет девушка в автомате», вважався зниклим безвісти. Про зникнення 52-річного Євгена Осіна повідомила його сестра.

Зараз, за ​​повідомленнями «РИА Новости», Євген Осін знаходиться в реабілітаційному центрі. Він знаходиться на лікуванні від алкозалежності.

«Євген Осін поміщений в один з реабілітаційних центрів для лікування алкогольної залежності за пропозицією друзів» пишуть ЗМІ.

Артист особисто не раз заявляв, що у нього є проблеми з алкоголем. Через що неодноразово потрапляв в неприємні ситуації.