|№824 від 23.08.2017p.
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Померла актриса Віра Глаголєва
У Сполучених штатах Америки 16 серпня померла актриса і режисер Віра Глаголєва. Актриса померла на 61-му році життя. Однією з перших про смерть артистки повідомила актриса і ведуча Лариса Гузєєва.
Як повідомляє преса, у актриси Віри Глаголєвої було онкологічне захворювання. Більше ніяких подробиць невідомо.
Відзначимо, що вперше в кіно Глаголєва зіграла в 1975 році у фільмі «На край світу». Всього на рахунку актриси 48 картин: «Не стріляйте в білих лебедів» (1980), «У четвер і більше ніколи» (1977), «Зорепад» (1981 «Щиро Ваш ...» (1985), «Що зійшли з небес» (1986) та інші.
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