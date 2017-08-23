Померла актриса Віра Глаголєва

Мій 10-річний онук почав скреготати зубами під час сну. Раніше казали, що це свідчить про глисти в організмі....

Рівненський плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань)....

Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України....

Минулого тижня Рівненщину відвідав відомий політик, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, заслужений юрист України, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін. Під час візиту Юрій Анат...

¤ І на Дубровиччині гинуть свині… 18 серпня 2016 року до Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшов сигнал про загибель поросяти в господарстві жителів с.Вербівка. За результатами лабораторних досліджень, п... =>>>=