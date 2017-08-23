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Андрій Кончаловський розповів про сімейне життя з Юлією Висоцькою

Створювати ідилію в родинному житті режисерові допомагає і його вік.

Багато років тому, коли Андрій Кончаловський і Юлія Висоцька тільки почали свій роман, в їх відносини мало хто вірив. Оточення було впевнене, що їх шлюб довго «не протягне». Напередодні свого 80-річчя режисер взяв участь в програмі «Поле тяжіння Андрія Кончаловського», де поділився деталями особистого життя.

Режисер підкреслив, що проживши пліч-о-пліч багато років разом, йому вдається підтримувати з Юлією гармонійні відносини. Секрет виявився простим: йому імпонує те, що дружина тримає в спілкуванні з ним певну дистанцію, пише «7 Дней».

«Юля каже: ти мені чужий. Мої діти – вони мої, а ти можеш бути, а можеш і не бути... Це правильно! – впевнений Кончаловський. – Маму і дітей не вибирають, а чоловіки і дружини приходять і йдуть. І в цьому є правильна напруга, і в силу того, що ми обидва леви, є ще й спільна потужна енергія».

До слова, створювати ідилію в родинному житті режисерові допомагає і його вік, а точніше, набутий досвід. Кончаловський вважає, що якби зустрів Юлію раніше 40 років – не прожив би з нею так довго. «Я був абсолютно іншою людиною. Мене цікавило тільки те, що за горизонтом, і мені нічого не варто було зібрати валізу і піти. Юлі справді пощастило, що вона зустріла мене вже немолодою людиною. Різниця у віці важлива і в поганому, і в хорошому сенсі одночасно», – поділився він.

23.08.2017segodnya.ua


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