Едуард Холод зустрівся з юним втікачем

«До таких дітей потрібно знайти індивідуальний підхід. Хлопець любить подорожувати, хоче бути самостійним,— зазначив Едуард Холод.— Наше завдання показати йому, що не обов›язково залишати рідне місто у пошуках чогось цікавого».
«Робочий день» начальник поліції та юнак розпочали у місцевому відділку. У черговій частині хлопцеві продемонстрували зброю та амуніцію, які використовують на службі, розповіли зокрема, як організована робота поліцейських, коли надходить повідомлення про зниклу дитину. Познайомився підліток і з службовим собакою Жаком, якого щоразу долучали до пошуків «втікача». Потому керівник острозьких поліцейських разом із Сашком побували у Межирицькому монастирі та інших визначних місцях Острога. А вже по обіді приступили до патрулювання у складі групи реагування патрульної поліції.
Сашко розповідає, що заробляє на життя, збираючи у лісі ягоди та гриби. Кошти, зазвичай, віддає мамі, однак іноді у пошуках пригод подорожує Україною. Каже, що розуміє хвилювання батьків, та не може всидіти на місці. Його не лякають, ані ночівлі у чужому місті, ані відсутність коштів на харчування.
16 серпня, разом із мамою подав документи до Острозького вищого професійного училища. Хоче стати автослюсарем, аби мати хороший заробіток. Проте, за час, проведений з начальником поліції, не приховує захоплення поліцейськими.
Аби юний «турист» завжди залишався на зв’язку, Едуард Холод від імені усього особового складу подарував Сашкові Равському телефон і наголосив, що двері поліції завжди відчинені і, у разі необхідності, тут його завжди підтримають, вислухають і допоможуть.