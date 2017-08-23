Едуард Холод зустрівся з юним втікачем

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Життєрадісний та щирий, сповнений планів на майбутнє, люблячий син. П’ятнадцятирічний Сашко Равський із Острога нічим не відрізняється від ровесників. Якби не одне «але». Підліток уже одинадцять разів залишав батьківський дім. Поліцейські щоразу його шукали та повертали матері. Двічі до його пошуків долучався і нещодавно призначений начальник Острозького відділу поліції Едуард Холод. Після останнього зникнення лейтенант поліції вирішив провести з ним день, аби зрозуміти причини раптових втеч.

«До таких дітей потрібно знайти індивідуальний підхід. Хлопець любить подорожувати, хоче бути самостійним,— зазначив Едуард Холод.— Наше завдання показати йому, що не обов›язково залишати рідне місто у пошуках чогось цікавого».

«Робочий день» начальник поліції та юнак розпочали у місцевому відділку. У черговій частині хлопцеві продемонстрували зброю та амуніцію, які використовують на службі, розповіли зокрема, як організована робота поліцейських, коли надходить повідомлення про зниклу дитину. Познайомився підліток і з службовим собакою Жаком, якого щоразу долучали до пошуків «втікача». Потому керівник острозьких поліцейських разом із Сашком побували у Межирицькому монастирі та інших визначних місцях Острога. А вже по обіді приступили до патрулювання у складі групи реагування патрульної поліції.

Сашко розповідає, що заробляє на життя, збираючи у лісі ягоди та гриби. Кошти, зазвичай, віддає мамі, однак іноді у пошуках пригод подорожує Україною. Каже, що розуміє хвилювання батьків, та не може всидіти на місці. Його не лякають, ані ночівлі у чужому місті, ані відсутність коштів на харчування.

16 серпня, разом із мамою подав документи до Острозького вищого професійного училища. Хоче стати автослюсарем, аби мати хороший заробіток. Проте, за час, проведений з начальником поліції, не приховує захоплення поліцейськими.

Аби юний «турист» завжди залишався на зв’язку, Едуард Холод від імені усього особового складу подарував Сашкові Равському телефон і наголосив, що двері поліції завжди відчинені і, у разі необхідності, тут його завжди підтримають, вислухають і допоможуть.