Поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату в будинку

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Оперативники затримали жителя Гощанського району, який 17 серпня, кинув гранату в кімнату, де проживав 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 31-річний мешканець села Курозвани, час від часу навідувався до співмешканки, яка проживає у будинку на вулиці Спартака обласного центру. Двоповерхова оселя належить її матері, 52-річній рівнянці. Господиня здавала одну з кімнат на другому поверсі 56-річному уродженцю Одеської області. Між квартирантом і співмешканцем доньки неодноразово виникали конфлікти. Того вечора суперечка ледь не закінчилася трагічно. 31-річний чоловік кинув гранату у кімнату пожильця. Його життя врятувало те, що вибухова хвиля пішла вгору, пошкодивши стіни, вікно та майно.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП із місця події вилучили металеві важіль, кільце з чекою та уламки гранати РГД-5, які направлені на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за пунктом 5 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п›ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Поліцейські затримали 31-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За попередньою інформацією, чоловік перебував у зоні АТО, у нього також вилучили посвідчення учасника бойових дій.