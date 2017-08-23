Дев’ять років за ґратами та 300 тисяч гривень - за смерть колишньої дружини

Поліцейські з’ясували, що 35-річна жінка проживала разом із двома синами та чоловіком, з яким розлучилася за чотири місяці до трагедії. 26 жовтня між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого 30-річний чоловік наніс їй численні удари по всьому тілу. Жінка за медичною допомогою нікуди не зверталась, хоча щодень її самопочуття погіршувалось. 31 жовтня від отриманих травм вона померла у власному помешканні. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок розриву селезінки, гострої крововтрати та тупої травми живота.
Протягом усього досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України підозрюваний, а згодом і підсудний, категорично заперечував свою провину у смерті колишньої дружини. До того ж, він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння насильства в сім’ї.
Урешті чоловіка було визнано винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої. Вирок суду, який може бути оскаржений в установленому законодавством порядку — дев'ятирічне ув'язнення і 300 тисяч моральної шкоди бабусі двох онуків: 8-ми та 13-ти років, які передчасно втратили матір, а тепер уже й не матимуть батька.