Дев’ять років за ґратами та 300 тисяч гривень - за смерть колишньої дружини

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Демидівський районний суд виніс вирок 31-річному мешканцю села Малеве, який у жовтні 2016 року так побив свою колишню дружину, що через тиждень вона померла. Засуджений також має сплатити 300 тисяч гривень моральної шкоди бабусі, яка стала опікуном для двох малолітніх онуків.

Поліцейські з’ясували, що 35-річна жінка проживала разом із двома синами та чоловіком, з яким розлучилася за чотири місяці до трагедії. 26 жовтня між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого 30-річний чоловік наніс їй численні удари по всьому тілу. Жінка за медичною допомогою нікуди не зверталась, хоча щодень її самопочуття погіршувалось. 31 жовтня від отриманих травм вона померла у власному помешканні. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок розриву селезінки, гострої крововтрати та тупої травми живота.

Протягом усього досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України підозрюваний, а згодом і підсудний, категорично заперечував свою провину у смерті колишньої дружини. До того ж, він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння насильства в сім’ї.

Урешті чоловіка було визнано винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої. Вирок суду, який може бути оскаржений в установленому законодавством порядку — дев'ятирічне ув'язнення і 300 тисяч моральної шкоди бабусі двох онуків: 8-ми та 13-ти років, які передчасно втратили матір, а тепер уже й не матимуть батька.