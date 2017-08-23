У ДТП на Березнівщині потрапили поліцейські

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Ввечері, 18 серпня, на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстантинів» неподалік села Поляни сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції м.Рівне «Renault Duster» та вантажівки «ГАЗ-53».

33-річний водій «Renault Duster» та 22-х та 26-річні пасажири, всі жителі Рівного, перебували під час виконання службових обов’язків. У результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувався 26-річний поліцейський, якого із забоями та відкритим переломом руки доставили у Костопільську центральну районну лікарню. Водія «ГАЗ-53», 25-річного жителя Сарненського району, який отримав незначні тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги відпустили. Решта учасників ДТП не постраждали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме прокуратура Рівненської області, під час якого встановлюватимуться усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Обоє водіїв були тверезі. Транспортні засоби доставлені на територію Березнівського відділення поліції.