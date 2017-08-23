На Березнівщині «BMW» злетіло в кювет

¤

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Лукавець з потерпілими надійшло до поліції 21 серпня о третій ночі.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 36-річний водій «BMW 730» на іноземній реєстрації, житель села Колодязне, не врахував дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та допустив з’їзд авто на узбіччя із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП водія «BMW» із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями госпіталізували у Березнівську центральну районну лікарню. 27-річний пасажир транспортного засобу, односелець керманича, не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб доставлено на територію Березнівського відділення поліції. За результатами медичного освідування водій був тверезим.

У Корці затримали неповнолітнього на рахунку якого 13 крадіжок

Корецькі поліцейські затримали 16-річного місцевого жителя, на рахунку якого 13 крадіжок з проникненням, які кваліфікуються за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За сімома фактами провадження вже скеровані до суду з обвинувальним актом. Під час судового розгляду неповнолітньому обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Однак хлопцеві це не стало на заваді для скоєння нових злочинів. Він проникав у помешкання кореччан, підвали, медичні заклади та викрадав усе, що потрапляло під руку. Накрадені речі продавав, а гроші витрачав на розваги. Поліцейські задокументували ще п’ять крадіжок, сума завданого збитку у яких перевищує 30 тисяч гривень. Досудові розслідування за цими фактами тривають, долю неповнолітнього визначить суд.

Хлопець проживає з татом та бабусею, навчається в одному з професійних училищ району.