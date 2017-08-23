Володимир Хомко – про Рівне і не тільки

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Про День міста - Я дуже люблю це свято, адже сам народився в Рівному. Прожив в ньому більшу частину життя і планую жити далі. Напевно тому для мене особисто одним з головних свят є День міста. Це як день народження для людини – час, коли потрібно підвести підсумки, зрозуміти, що вдалося зробити, а що ні, дати собі відповідь куди рухатися далі.

Про Рівне

- Я не можу бути об’єктивним до нашого міста, бо його люблю. Так сталося, що довелося побувати в багатьох країнах і є з чим порівняти Рівне. Звісно, в Кельні, чи Мюнхені краще ніж у нас, але якщо порівняти бюджети Рівного і приблизно таких самих за розмірами європейських міст, навіть не в Німеччині, а в сусідній Польщі, то ми побачимо, що наш бюджет на порядок менший, а з Німеччиною і порівнювати нічого. Тобто, враховуючи різницю фінансування, нам дійсно вдається багато зробити для того, аби Рівне було комфортним містом для проживання. Якщо ж порівнювати з іншими містами України, то за даними незалежного канадського дослідження наше місто посідає серед обласних центрів четверте місце за комфортністю проживання. Це дуже високий показник, якого вдалося досягнути важкою працею усіх структур обласного центру. Так що враховуючи ситуацію в державі можу сказати – попри усі негаразди Рівне розвивається і цим фактом не можу не пишатися.

Про позитив

- Подивимося на наш міський електротранспорт. Ще років вісім тому підприємство просто деградувало. Фактично в місті було від сили три десятки тролейбусів і все йшло до того, що Рівне мало всі шанси взагалі позбутися електротранспорту. Що ж ми маємо сьогодні? В Рівному працюють сімдесят тролейбусів. Постійно оновлюється рухомий склад комунального підприємства «Рівнелектротротранс». Маємо перший, а до кінця року докупимо ще шість дуобусів. При цьому хочу наголосити, що проїзд в тролейбусах вдвічі дешевший ніж у маршрутках і до того ж наші громадяни, які мають пільги на проїзд, мають змогу без обмежень безкоштовно на них їздити. Так що відродження міського електротранспорту є беззаперечним плюсом для усіх рівнян.

Також до успіхів можна зарахувати роботу з ремонту та облаштування прибудинкових територій. Десятиріччями на це майже не виділялося коштів, і багато дворів в місті виглядали просто жахливо. За останні три роки вдалося впорядкувати близько двох сотень дворів. Це величезна робота, і я думаю, що її оцінили десятки тисяч містян.

Хочу сказати, це дуже добре, що наше місто активно розбудовується. Як міський голова Рівного вважаю – будівництво житла для Рівного це великий плюс, тому що дає змогу забезпечити людей новими квартирами, при цьому є вибір як те, в якому районі міста жити, так і у вартості нового житла. Тобто, конкуренція на будівельному ринку йде на користь покупцям. До того ж, стабільно працююча будівельна галузь це робочі місця та надходження до бюджету, що в наших сьогоднішніх умовах є дуже важливо.

Якщо говорити про стан житлового фонду Рівного, то не можу не відмітити співпрацю міської влади із ОСББ. Якщо вісім років тому на спільні з ОСББ програми з модернізації будинків виділялося з міського бюджету один мільйон на рік, то в цьому році на такі проекти вже асигновано шістдесят мільйонів, і бажаючих взяти в них участь стільки, що вже є черга, так що не виключаю того, що на програми співфінансування потрібно буде виділяти додаткові кошти ще в 2017 році.

Добрі результати в місті і у розбудові мережі дошкільних закладів, яка протягом багатьох років в Рівному та й в усій країні лише скорочувалась. Ми поставили собі мету – кожен рік у Рівному буде вводитися в експлуатацію один дитячий садочок, сподіваюся, що до дитячого садка на вулиці Остафова, найближчим часом додасться і дитсадок «Вишенька»

Про невдачі

- На жаль, ще не вдалося розпочати реконструкцію стадіону «Авангард». Ситуація парадоксальна. В бюджеті міста на це є кошти. Був зроблений проект, але до цих пір він не затверджений, і я не знаю коли проект буде в нас і чи не треба буде його перероблювати, і знову місяці чекати його погодження в Києві. Вважаю таку ситуацію дуже прикрою для усіх нас рівнян, бо поки є шанс відродити «Авангард», потрібно роботи розпочинати максимально швидко, але від нас тут далеко не все залежить.

Про плани.

- Плани роботи повинні виходити з потреб громади і фінансових можливостей бюджету. Ми плануємо продовжувати збільшення рухомого складу підприємства «Рівнеелектротранс» і вже в найближчі роки доведемо кількість тролейбусів до ста. В подальшому будемо відроджувати повноцінні автобусні маршрути, аби повністю витіснити з міста маршрутки і створити гармонійну, зручну для містян, екологічно чисту і не дорогу систему міського громадського транспорту. Також потрібно продовжувати упорядковувати прибудинкові території. Не все вдається зробити швидко, бо обсяг робот дуже великий, але запевняю – ми будемо продовжувати впорядковувати прибудинкові території. Це ж стосується і міських доріг – їх ремонт є пріоритетним для влади Рівного. Так буде побудована дорога, яка з’єднає вулиці Богдана хмельницького та Буковинську. Серед масштабних інфраструктурних проектів хочу відмітити будівництво зливної каналізації в районі вулиць Олени Теліги та Огієнка. На цей проект потрібно сто мільйонів гривень.

Про людей.

- Хочу сказати, що дуже багато залежить від нас самих. Якщо люди працюють, мають свою громадянську позицію і є патріотами свого міста, то ми бачимо чудові результати. Я багато спілкуюсь із містянами і бачу, як люди об’єднавшись в ОСББ за допомоги міської влади перетворюють свої типові багатоквартирні будинки в зручне, тепле, чисте креативне житло. Де, до речі, вартість їх квартир відразу зростає. Це там, де живуть небайдужі містяни. Але є й інші приклади. В деяких будинках навіть збори мешканців провести неможливо. Чомусь є думка, що хтось прийде і утеплить будинок, поміняє комунікації і взагалі створить ледве не рай на землі, а самі власники житла для цього нічого не будуть робити. Хочу сказати – так не буде. Є об’єктивні умови – хочете жити в гарних, теплих будинках працюйте, приймайте участь у програмах спів фінансування. Не хочете, ніхто вас проти вашої волі нікуди тягнути не буде. Але тоді і не нарікайте, що у вас холодно та комунікації ржаві. Це ваше житло і ви відповідаєте за нього.

Дуже в нас багато «спеціалістів». Які знають рецепти, як просто і навіть за лічені місці і без вкладання коштів вирішити складні комунальні проблеми. Яскравий приклад ситуація з річкою Устя і Басівкутським озером. Проблема їх забруднення виникла не учора. Річ у тім, що в нашій державі до сих пір можна будувати житлові будинки без централізованої каналізації. До чого це призводить – до забруднення підземних вод та водойомів. Подивимося, скільки котеджів побудовано на березі Басівкутського озера. Десятиріччями вони скидали відходи в озеро. Сьогодні ми вирішуємо цю проблему і є надія, що озеро вдасться врятувати, але з Устею ситуація складніша. Тут вже навряд чи вдасться її відродити.

Про мрії.

- Мрію, що Україна нарешті стала процвітаючою державою, з якої не їхали на заробітки громадяни. Хочу, щоб ми нарешті створили цивілізовані правила гри, при яких добре живе той, хто багато і успішно працює. Хотілося б, аби популістам, які обіцяють все і сьогодні, нарешті перестали вірити, і щоб люди зрозуміли – тільки ми самі, своєю щоденною працею зможемо збудувати процвітаючу країну, де затишних містах та селах будуть жити заможні люди.