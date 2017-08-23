Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні»

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Минулого тижня Рівненщину відвідав відомий політик, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, заслужений юрист України, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін. Під час візиту Юрій Анатолійович Кармазін провів нараду з активом Рівненської обласної організації Партії захисників Вітчизни та зустрівся з головою Рівненської обласної державної адміністрації Олексієм Муляренком. Також пан Кармазін поспілкувався з рівненськими журналістами. Зустріч була дуже цікава.

Зокрема пан Кармазін заявив: «Ситуація, що складалась в трьох «бурштинових» областях – Житомирській, Волинській та Рівненській є справжнім знущанням над людьми. Мафіозні клани безконтрольно «кришують» незаконний видобуток бурштину. Якщо ситуація не буде змінена, вже найближчим часом величезні території перетворяться на пустелю, а це злочин не лише перед нинішнім поколінням, а й перед прийдешніми, а цього Бог усім нам не простить.

Хочу зауважити – закон про легалізацію видобутку бурштину був прийнятий Верховною Радою і попри те, що в свій час Янукович наклав на нього вето, на моє переконання, може нарешті бути знову прийнятий парламентом та почати діяти. В його розробці я брав безпосередню участь і можу сказати, що коли цей закон нарешті запрацює, ситуація в трьох регіонах України кардинально зміниться на краще. Зверну увагу лише на те, що в законі кошти від спецдозволів на видобуток бурштину, а це дуже немалі суми, повинні йти: 30% до обласного, 30% до районного і 40% до сільського бюджетів. Якщо враховувати той факт, що сьогодні незаконний видобуток бурштину приносить мафії півтора мільйони доларів на день, стає зрозумілим, що після легалізації цього видобутку до місцевих бюджетів Житомирської, Волинської та Рівненської областей почнуть надходити такі суми, за які можна вирішити усі проблеми регіону – побудувати якісні дороги, збудувати нові школи, дитячі садки, лікарні, будинки культури. Тобто легалізація видобутку бурштину вигідна усім громадянам, крім мафії, корумпованих чиновників та правоохоронців, які сьогодні отримують шалені кошти від незаконного видобутку «сонячного каменю». Тому патріотичні сили повинні прикласти усі сили для того, аби нарешті вирішити цю проблему. Я особисто, разом із активістами Партії захисників Вітчизни борюся за це. А це не просто. Я є позапарламентським політиком і в своїй роботі доводиться весь час боротися з нашою корумпованою політичною системою. Дійшло до того, що мене – одного з авторів Конституції України, депутата Верховної Ради чотирьох скликань, влада заборонила запрошувати на телеканали. Їм не подобається те, що я маю іншу, відмінну від офіційної точку зору, на події в державі і як правник її відстоюю. Зокрема я вважаю, що так звані «Мінські угоди» є незаконним документом, тому що повністю протирічать Конституції України та Законам України. Таким чином навіть говорити про виконання «Мінських угод» не варто, адже вони не мають і не можуть мати жодних юридичних наслідків. Наш висновок стосовно цих угод жоден телевізійний канал не погодився оприлюднити і це не дивно – тому що влада дуже боїться правди. Така ж ситуація і з потуранням сепаратизму на Сході. Так, в лютому 2017 року, ДТЕК Рената Ахметова відключила від електроенергії на Донбасі патріотично налаштовану телерадіокомпанію «Капрі». Яка, до речі, транслювала і президентський «5 канал». В той час, коли сепаратистські телекомпанії, що з окупованих територій транслюють російську пропаганду по всьому Донбасу працюють безперешкодно, ДТЕК відключає українську ТРК «Капрі». Хіба це не реальний сепаратизм і праця, нібито української, компанії ДТЕК на ворога? Я особисто звернувся до суду, ми виграли усі процеси. Але до сих пір компанія олігарха Ахметова не виконує їх рішення, бо за ними стоїть влада, і вони вважать, що влада вища за закон і таких прикладів можна звести сотні. Армія навіть сьогодні, на четвертому році війни з російськими загарбниками, укомплектована бронежилетами лише на 50%. Я вже не говорю про ситуацію із запасними частинами для військової техніки, яких катастрофічно не вистачає. Це правда, якої так бояться наші можновладці та правляча коаліція у Верховній раді.

Зупинюсь на ситуації в Рівненській області. Хочу сказати, що Рівненщина – це один з найбільш патріотичних регіонів України. Мало яка область дала стільки патріотів, що боролися і продовжують боротися за волю України. Тому особливо боляче дивитися на ситуацію, що склалась в області.

Я зустрівся із губернатором Олексієм Муляренком і обговорив багато проблем. Хочу сказати, що очільник області – людина розумна, він бачить проблеми, однак в мене склалось враження, що він немає впливу на правоохоронну систему, яка на Рівненщині працює автономно. Це особливо небезпечно, враховуючи той факт, що Рівненська область є прикордонною і межує з Білоруссю, де дуже активно діють російські війська та спецслужби. При цьому криміналітет на Рівненщині процвітає. В цьому є активне сприяння місцевої прокуратури та судів. Зокрема Волинський адміністративний суд не так давно приймав рішення по В’ячеславу Єфтенію. У мене склалося враження, що саме він – губернатор Рівненської області. Він займає пост керівника управління захисту економіки в Рівненській області. От він хворіє, його звільняють, він подає апеляцію і всі 5 разів не з’являється на засідання апеляційної комісії. В той же час судді Андрій Ксендзюк, Тетяна Демарчук і Володимир Ковальчук у Волинському адміністративному суді приймають рішення, що звільняти його не можна. Не прибравши таку особу з області, ми хочемо, щоб прийняли закон про бурштин? Фактично в області діє «Путінський обком». Який активно працює вже багато років на розвал економіки області. Також, одним із пріоритетних завдань влади сьогодні є забезпечення учасників АТО та членів сімей загиблих у АТО земельними ділянками.

Більше року тому мною було направлено звернення Генеральному прокурору України, Голові Служби безпеки та в.о. начальника Держгеокадастру в Рівненській області Дубичу С.В. з приводу відведення Управлінням Держгеокадастру в Рівненській області земельних ділянок, що перебувають в державній власності, громадянам, що не мають статусу учасника АТО та не є членами сімей загиблих у АТО.

У своєму зверненні просив в.о. начальника управління Держгеокадастру в Рівненській області Дубича С.В. терміново припинити передачу цих земельних ділянок особам, що не мають статусу учасника АТО та не є членами сімей загиблих у АТО.

Попри це, вже при новому керівнику Держгеокадастру Роману Мигалю, за злочинною схемою в області роздерибабено більше 40 га державних земель.

Припинити виділення земель треба було ще й у зв’язку із незаконністю самої процедури. Схема заключається в тому, що земельні частки (паї), які виділяє громадянам Управління Держгеокадастру, є підмораторними землями сільськогосподарського призначення і те, що роблять посадові Держгеокадастру Рівненщини є не що інше, як виведення земель сільськогосподарського призначення з обороту. А це прямо суперечить закону.

Ми вже дев’ять років боремося за те, щоб притягнули до відповідальності винних за незаконну приватизацію рівненського «Радіозаводу». Це злочин. Він приніс величезні збитки економіці регіону та всієї країни. Така ж ситуація і з приватизацію «Авторемзаводу». Це підприємство спеціалізувалося на ремонті та відновленні військової автомобільної техніки, мало всі необхідні потужності для цього. І що ми бачимо сьогодні? Завод знищений і за це теж ніхто не несе відповідальність. На жаль, через бездіяльність наших правоохоронних органів та судової системи ми дійшли до такої межі, що скоро доведеться створювати народні трибунали, аби карати злочинців, які за підтримки влади почувають себе сьогодні безкарними».