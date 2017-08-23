Новий освітній простір вже на Рівненщині: перші найстрокатіші школи
Першопрохідцями освітнього проекту в Рівненській області є Пісківська ЗОШ, Горбаківський НВК і Острозька гімназія.
Головне завдання проекту створення нового освітнього простору – здійснити будівельні роботи з реконструкції навчальних закладів, запровадити енергоефективні технології, створити яскравий дизайн у сучасній стилістиці (3D, мурали).
Крім цього, забезпечити школи сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, швидким Інтернетом, Wi-Fi, створити умови для інклюзивного навчання та без бар’єрного доступу для особливих дітей.
За словами начальника освіти і науки облдержадміністрації Григорія Таргонського, навчальні заклади мають не лише забезпечити якісну освіту, але й зробити багатофункціональний та комфортний простір для учнів.
Минулого тижня Рівненщину відвідав відомий політик, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, заслужений юрист України, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін. Під час візиту Юрій Анат...
Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України....
18 серпня 2016 року до Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшов сигнал про загибель поросяти в господарстві жителів с.Вербівка. За результатами лабораторних досліджень, п...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється