Новий освітній простір вже на Рівненщині: перші найстрокатіші школи

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Першопрохідцями освітнього проекту в Рівненській області є Пісківська ЗОШ, Горбаківський НВК і Острозька гімназія.

Головне завдання проекту створення нового освітнього простору – здійснити будівельні роботи з реконструкції навчальних закладів, запровадити енергоефективні технології, створити яскравий дизайн у сучасній стилістиці (3D, мурали).

Крім цього, забезпечити школи сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, швидким Інтернетом, Wi-Fi, створити умови для інклюзивного навчання та без бар’єрного доступу для особливих дітей.

За словами начальника освіти і науки облдержадміністрації Григорія Таргонського, навчальні заклади мають не лише забезпечити якісну освіту, але й зробити багатофункціональний та комфортний простір для учнів.