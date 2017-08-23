Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №824 від 23.08.2017p.
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Жителі Рівненщини платитимуть за газ стільки, скільки реально спожили

Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України.

Адже часто бували випадки, коли громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об’єктивних причин. Тож соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду.

Саме тому соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії.

Крім того, у травні-червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, бо фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал цього року. Особливо помітно це було у великих містах.

Відтак, на новий опалювальний сезон 2017-2018 – з 1 жовтня -  при розрахунку розміру субсидії будуть враховані доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року - за III і IV квартал 2017 року.

Також Уряд наблизив соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання цих послуг.

Рівень оснащеності будинків індивідуальними лічильниками газу є поки що низьким. За даними статистики, в оснащених лічильниками будинках соціальні нормативи є завищеними - сім›я стільки не споживає.

Тож Уряд проаналізував ситуацію і наблизив соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання послуги.

Крім того, за такими нормами формуватимуться рахунки для тих сімей, в яких немає лічильників на газ та які не є субсидіантами. Такі люди платитимуть менше.

З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ:

- на газову плиту (приготування їжі)  - 3,3 кубічних метрів на особу;

- на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 кубічних метрів на особу;

- на газову плиту і водонагрівач – 10,5 кубічних метрів на особу.

23.08.2017


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