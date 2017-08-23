Перші рівненські пожежні добровольці закінчили навчання в рамках програми «Польська допомога»

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18 серпня перші 36 пожежних добровольців отримали сертифікати про закінчення навчання в рамках програми «Польська допомога» за пілотним проектом з «Підтримки процесу організації українського рятувального волонтеріату з метою підвищення рівня безпеки місцевого населення у Рівненській області».

В урочистому врученні сертифікатів взяли участь перший заступник голови обласної ради Олександр Корнійчук, заступник голови ОДА Ігор Тимошенко, начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук, а також делегація вогнеборців Республіки Польща на чолі з керівником Добровільної пожежної охорони Західно-Поморського воєводства Анджейєм Вітковські.

Захід розпочався з виступу юних рятувальників за програмою спортивних змагань міжнародного формату FCC (Firefighter Combat Challenge).

На базі навчально-тренувального полігону аварійно-рятувального загону спеціального призначення в селі Городище Рівненського району професійні рятувальники разом з добровільними вогнеборцями продемонстрували практичні дії в надзвичайних ситуаціях. Зокрема, приборкали пожежу на автозаправній станції, врятували потерпілих внаслідок ДТП, ліквідували наслідки викиду в повітря хімічно-небезпечної суміші, деблокували травмованих людей з під завалів тощо. - Хотів би подякувати добровольцям за ваше наполегливе бажання навчатися та самовіддану кропітку працю. Той досвід, що ви отримали у майбутньому врятує не одне людське життя. З гордістю носіть почесне звання волонтер-доброволець, - зазначив керівник Добровільної пожежної охорони Західно-Поморського воєводства Анджей Вітковські.