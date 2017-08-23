|№824 від 23.08.2017p.
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Краєзнавчий музей організовує патріотичну акцію «Вишиванку одягай – до музею завітай»
24 серпня Рівненський обласний краєзнавчий музей організовує патріотичну акцію «Вишиванку одягай – до музею завітай».
Акція проводиться вже четвертий рік поспіль та традиційно приурочена до Дня Незалежності України. Зберегти українські цінності та їх популяризувати серед відвідувачів музею та населення загалом – основна мета заходу.
Вишиванка – це не просто український одяг, це оберіг, який об’єднує тих, хто серцем і душею вболіває за свою Батьківщину, пишається багатими традиціями, поважає культурні надбання свого народу. Вишиванка – це оберіг, що об’єднує патріотів. В кожному регіоні України були свої улюблені кольори та візерунки. Аби поринути у світ народознавства та глибше познайомитися із зразками самобутньої вишивки нашого краю, Рівненський обласний краєзнавчий музей запрошує рівнян та гостей міста взяти участь в Патріотичній акції «Вишиванку одягай – до музею завітай!» з 11-00 до 19-00, для відвідувачів у вишиванках вхід до музею безкоштовний.
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