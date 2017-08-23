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І на Дубровиччині гинуть свині…

18 серпня 2016 року до Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшов сигнал про загибель поросяти в господарстві жителів с.Вербівка. За результатами лабораторних досліджень, проведених у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у м.Києві, 19 серпня було підтверджено діагноз – африканська чума свиней.

У ході засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації було затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження даного захворювання. Згідно плану заходів, з 19 серпня територію с.Вербівка Дубровицького району оголошено неблагополучною зоною, встановлено 40-денний карантин, забезпечено дезінфекцію транспорту, що виїжджає з неблагополучного пункту, а рух людей через дезкилимки. Вирішено: провести знищення усіх свиней, які перебувають у епізоотичному вогнищі безкровним методом; трупи знищених і загиблих свиней, гризунів, птахів та інших тварин, а також залишки кормів, інвентар спалити у визначеному місці. Станом на 21 серпня знищено 11 голів свійських свиней. Заборонено: вивезення та ввезення на територію епізоотичного осередку щодо АЧС усіх видів живих тварин (птиці), продуктів і сировини тваринного походження, кормів, продуктів рослинництва. Територію Дубровицького району встановлено зоною нагляду та заборонено торгівлю живими свинями, м’ясом, іншими продуктами свинарства, постачання населенню продуктів тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів.

dubrrda.gov.ua

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