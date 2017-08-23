Анатолій СИДОРУК: «Правлячий олігархат безжалісно знищує українців»

¤ Несвяткові думки

Усе велике видно здалеку. Отож ту велику біду, якої завдає українцям нинішній правлячий олігархат, спов­на зможемо оцінити лише з висоти наступних років. Якщо, звичайно, доживемо до цього.

Про геноцид українського народу, який провадить душогубна політична верхівка, вже прямим текстом говорять як вітчизняні експерти, так і світові лідери. Зокрема, відповідну заяву ще у квітні під час виступу у Вашингтоні перед представниками «Ділового круглого столу» зробив Президент США Дональд Трамп. За його словами, ситуація в Україні далі стрімко погіршується, а фінансова допомога, яка надається Києву, йде в «невідомому напрямку», не справляючи позитивного впливу на економіку. Дональд Трамп зазначив, що влада України, ймовірно, не в змозі вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя своїм громадянам. У країні, підкреслив він, процвітає корупція, а влада не бажає виконувати покладені на неї функції щодо розвитку промислового сектора і відновлення економіки.

Про знищення українського народу красномовного свідчить факт стрімкого зменшення чисельності населення України. Так, за три роки правління Пет­ра Порошенка вона скоротилася до 32 мільйонів. Хоча Держстат і стверджує, що в Україні проживає понад 42 мільйони людей. Однак коли зважити на інформацію Всесвітнього банку і Міжнародної організації з міграції, що за кордоном нині працює близько 6,6–8 мільйонів українців (аналітики називають навіть число 10 мільйонів), то ці дані офіційної статистики викликають неабиякий сумнів.

За оцінкою експертів, упродовж цього періоду майже 5 мільйонів українців загинуло через брак коштів на ліки і необхідне харчування. При збереженні такої тенденції, на думку аналітиків, до 2019 року в Україні залишиться не більше ніж 24 мільйони корінного населення.

В набат забили вітчизняні лікарі, які констатують загрозливі масштаби вимирання української нації. Тільки за два перші місяці цього року чисельність населення України зменшилася на 43 тисячі людей. Зважаючи на те, що торік природна смерть населення становила 176 тисяч осіб, стає очевидним: вимирання українського народу набуло небачених темпів. Щогодини населення України зменшується на 80 чоловік (з урахуванням народжуваності та смертності). Ми посідаємо друге місце у світі за показником смертності, опинившись у цьому сумному антирейтингу серед африканських країн, як-от ПАР, Лесото, Чад і Гвінея-Бісау. Своєю чергою, дитячий омбудсмен України Микола Кулеба повідомив, що за роки незалежності дитяче населення країни скоротилося майже вдвічі і нині становить 7,6 мільйона.

Якщо так піде й далі, Україні загрожує зникнення з політичної карти світу. Аби такого не сталося, наголосив лідер Громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, треба об’єднуватись у штаб Спільних дій, як це зробили «Справедливість» і Рух «Нових сил», щоб вести спільну боротьбу проти корупції, бюрократії чиновників і олігархату.

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