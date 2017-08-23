Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №824 від 23.08.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Липень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Серпень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Надія захистить усіх, хто звернеться і хто в Бога вірить! Тел.:(095) 92-61-876, (096) 67-38-505

¤ Несвяткові думки

Анатолій СИДОРУК: «Правлячий олігархат безжалісно знищує українців»

Анатолій СИДОРУК: «Правлячий олігархат безжалісно знищує українців»

Усе велике видно здалеку. Отож ту велику біду, якої завдає українцям нинішній правлячий олігархат, спов­на зможемо оцінити лише з висоти наступних років. Якщо, звичайно, доживемо до цього.

Про геноцид українського народу, який провадить душогубна політична верхівка, вже прямим текстом говорять як вітчизняні експерти, так і світові лідери. Зокрема, відповідну заяву ще у квітні під час виступу у Вашингтоні перед представниками «Ділового круглого столу» зробив Президент США Дональд Трамп. За його словами, ситуація в Україні далі стрімко погіршується, а фінансова допомога, яка надається Києву, йде в «невідомому напрямку», не справляючи позитивного впливу на економіку. Дональд Трамп зазначив, що влада України, ймовірно, не в змозі вирішувати поставлені завдання із забезпечення гідного життя своїм громадянам. У країні, підкреслив він, процвітає корупція, а влада не бажає виконувати покладені на неї функції щодо розвитку промислового сектора і відновлення економіки.

Про знищення українського народу красномовного свідчить факт стрімкого зменшення чисельності населення України. Так, за три роки правління Пет­ра Порошенка вона скоротилася до 32 мільйонів. Хоча Держстат і стверджує, що в Україні проживає понад 42 мільйони людей. Однак коли зважити на інформацію Всесвітнього банку і Міжнародної організації з міграції, що за кордоном нині працює близько 6,6–8 мільйонів українців (аналітики називають навіть число 10 мільйонів), то ці дані офіційної статистики викликають неабиякий сумнів.

За оцінкою експертів, упродовж цього періоду майже 5 мільйонів українців загинуло через брак коштів на ліки і необхідне харчування. При збереженні такої тенденції, на думку аналітиків, до 2019 року в Україні залишиться не більше ніж 24 мільйони корінного населення.

В набат забили вітчизняні лікарі, які констатують загрозливі масштаби вимирання української нації. Тільки за два перші місяці цього року чисельність населення України зменшилася на 43 тисячі людей. Зважаючи на те, що торік природна смерть населення становила 176 тисяч осіб, стає очевидним: вимирання українського народу набуло небачених темпів. Щогодини населення України зменшується на 80 чоловік (з урахуванням народжуваності та смертності). Ми посідаємо друге місце у світі за показником смертності, опинившись у цьому сумному антирейтингу серед африканських країн, як-от ПАР, Лесото, Чад і Гвінея-Бісау. Своєю чергою, дитячий омбудсмен України Микола Кулеба повідомив, що за роки незалежності дитяче населення країни скоротилося майже вдвічі і нині становить 7,6 мільйона.

Якщо так піде й далі, Україні загрожує зникнення з політичної карти світу. Аби такого не сталося, наголосив лідер Громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, треба об’єднуватись у штаб Спільних дій, як це зробили «Справедливість» і Рух «Нових сил», щоб вести спільну боротьбу проти корупції, бюрократії чиновників і олігархату.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!

Обласний штаб Спільних дій розміщується за адресою: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 1 (Народний дім, ІІ поверх).

Тел.: 0(362) 45-45-80,

(097) 831-60-33, (066) 840-24-00.

23.08.2017Анатолій СИДОРУК, керівник Рівненської обласної організації Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»


Переглядів: 99

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 824 від 23.08.2017p.
¤ 
Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади

Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади

Рівненський плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань)....

¤ 
Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес

Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес

Мій 10-річний онук почав скреготати зубами під час сну. Раніше казали, що це свідчить про глисти в організмі....

¤ 
Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні»

Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні»

Минулого тижня Рівненщину відвідав відомий політик, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, заслужений юрист України, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін. Під час візиту Юрій Анат...

¤ 

Жителі Рівненщини платитимуть за газ стільки, скільки реально спожили

Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України....

¤ 
І на Дубровиччині гинуть свині…

І на Дубровиччині гинуть свині…

18 серпня 2016 року до Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшов сигнал про загибель поросяти в господарстві жителів с.Вербівка. За результатами лабораторних досліджень, п...

¤ 
Картина Миру побувала в Рівному

Картина Миру побувала в Рівному

16 серпня, до Рівного прибула унікальна картина. В її написанні взяли участь близько 10 тисяч дітей і дорослих зі всієї України....




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19582)
2. Розклад руху автобусів [253] (18137)
3. Моє місто - найкраще [427] (13999)
4. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (9687)
5. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (9622)
6. Догляньте мене до смерті [278] (9286)
7. Коли розпочинати садити городину [599] (9134)
8. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (8047)
9. Душ для всіх [432] (7135)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (7047)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (6780)
12. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (6600)
13. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (6593)
14. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (6578)
15. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (6529)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (161)
2. Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес (151)
3. Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади (149)
4. «Олімпійське літо» знову повертається в Олександрію (147)
5. Андрій Кончаловський розповів про сімейне життя з Юлією Висоцькою (143)
6. Заготуйте вітаміни влітку (143)
7. Кілька секретів від досвідчених газдинь (141)
8. Жителі Рівненщини платитимуть за газ стільки, скільки реально спожили (138)
9. Жак-Ів Кусто – в океані безмовності (137)
10. Пропав безвісти: співака Євгена Осіна знайшли (134)
11. Новий освітній простір вже на Рівненщині: перші найстрокатіші школи (134)
12. «Може, і ви зі мною, мамо?» (133)
13. Зарваницьке диво (133)
14. Поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату в будинку (133)
15. У ДТП на Березнівщині потрапили поліцейські (130)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Украина онлайн
Google+
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс