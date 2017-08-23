|№824 від 23.08.2017p.
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З початку року працевлаштували понад 400 учасників АТО
Загалом послугами обласної служби зайнятості за цей період скористалося 2108 безробітних з числа учасників в АТО. З них – 2020 осіб мали право на отримання допомоги по безробіттю.
Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі зайнятості.
Ще понад 3 сотні безробітних демобілізованих пройшли професійне навчання, близько сотні – взяли участь у громадських роботах.
Профорієнтаційними послугами скористалися близько 2 тисяч безробітних.
Станом на 1 серпня 2017 року на обліку у службі зайнятості перебувало майже 950 безробітних з числа учасників АТО.
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