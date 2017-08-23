Оксана Лозова:

¤ Точка зору

День Незалежності України – це не тільки паради та урочисті заходи - це, в першу чергу, день, коли всі ми повинні дати собі відповідь, що для нас є Україна, проаналізувати шлях, який вона пройшла за ці двадцять шість років і зрозуміти - куди ж нам рухатися далі.

Ми попросили відповісти на ці непрості питання відомого лікаря, депутата обласної ради, керівника Рівненської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка Оксану Лозову:

- Для мене і моєї родини Незалежність нашої держави завжди була знаковою подією. Річ у тім, що наша родина завжди була патріотичною. Про необхідність Україні бути вільною говорили мої рідні ще тоді, коли за такі вислови можна було отримати реальне покарання. Я дуже добре пам’ятаю, коли в далекому вже 1991 році було проголошення Незалежності, як цьому радів мій батько. Тоді, двадцять шість років тому, здавалося, що все найгірше залишилося в минулому і нашу Україну чекає квітуче майбутнє, бо ми ж вільні. На жаль реальність виявилася набагато складнішою. Проблеми, економічна криза, корупція, бездіяльність влади – все виявилося згодом. Звісно, аби ми тоді були з нашим сьогоднішнім досвідом, то вдалося б уникнути багатьох негараздів. Однак переписати історію неможливо.

Чого мені бракує сьогодні і що було в 1991 році, то це патріотичний порив, який охопив практично усіх українців на початку дев’яностих. На жаль, сьогодні є в суспільстві і втома, і розчарування. Люди не довіряють владі та політикам. Вони вже не вірять обіцянкам, хоча це напевно правильно. За час Незалежності нас, на жаль, дуже часто обманювали, обіцяючи світле заможне завтра вже після чергових виборів. Хоча надважкі випробування, які спіткали Україну після Революції Гідності, показали, що більшість наших громадян виявили себе гідними патріотами, які здатні у важкий час згуртуватися, забути про розбрат і захистити Вітчизну від ворога. Тому я вірю, що Україна буде єдиною і Крим та Донбас будуть українськими. Наша сила в різноманітності. Ми усі – мешканці Західної, Центральної, Південної і Східної України – різні, але ми українці і в цьому наша сила, яку не здолати ворогам.

Що стосується проблем сьогодення, то їх дійсно багато. На мою думку, головна з них це бідність. Не може бути процвітаючою держава, в який більше половини населення - бідні громадяни, особливо це стосується людей похилого віку, які все своє життя чесно працювали, а сьогодні отримують жебрацькі пенсії на які вижити неможливо. Також дуже гостро стоїть проблема працевлаштування молоді. Дуже шкода, але мільйони молодих людей змушені їхати на заробітки закордон. Таку ситуацію потрібно змінювати і не колись, в далекій перспективі, коли якимось дивом закінчиться економічна криза, а вже сьогодні, тому що часу в нас вже немає – можемо втратити державність. Саме тому Радикальна партія Олега Ляшка підготувала законопроект «Про економічний розвиток держави», прийняття і виконання якого дасть змогу підтримати національних товаровиробників, створити мільйони нових, добре оплачуваних робочих місць, що в свою чергу дасть змогу українцям працювати на Батьківщині і тут платити податки та внески до пенсійного фонду, що в свою чергу нарешті дасть можливість платити гідні пенсії та нормальні зарплати бюджетникам –тобто кардинально змінити ситуацію в країні. Я вірю у велике майбутнє України, і сьогодні, як би нам усім не було складно, потрібно працювати над тим, що наша Держава стала квітучою та заможною країною, яку будуть поважати в світі.