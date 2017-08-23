Управління охорони здоров′я інформує

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З першого липня 2017 року, відповідно до планів перспективного розвитку сімейної медицини, відбулась реорганізація в лікувально-профілактичних закладах міста Рівного:

- До КЗ «Центру ПМСД «Центральний», що розташований за адресою вул. Драгоманова, 7 приєдналось для медичного обслуговування дитяче населення, що попередньо було закріплене за дитячою поліклінікою № 1 Міської дитячої лікарні м. Рівне (по вул. Чорновола, 72) та доросле населення яке обслуговувалось поліклінікою № 1 Центральної міської лікарі м. Рівне (по вул. М. Карнаухова, 25-а). Відповідно і до штатного розпису даного закладу долучились і лікарі-педіатри, дільничні лікарі-терапевти та сімейні лікарі;

- До КЗ «Центру ПМСД «Північний», що розташований по вул.Фабрична, 10, приєднано дитяче населення, що обслуговувалось поліклінікою № 3 Дитячої міської лікарні м. Рівне, що по вулиці Грушевського, 11, та в штатному розписі медичної установи зареєстровано штатні одиниці лікарів-педіатрів.