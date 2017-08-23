|№824 від 23.08.2017p.
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Картина Миру побувала в Рівному
16 серпня, до Рівного прибула унікальна картина. В її написанні взяли участь близько 10 тисяч дітей і дорослих зі всієї України.
Ініціатором ідеї стала 15-річна художниця з прифронтового міста Покровськ Донецької області Лілія Дорошенко. Дівчина замислила зобразити на карті України щасливі усміхнені обличчя мешканців нашої країни, розділивши карту на області. Відтак мешканці кожної з областей долучились до створення Картини Миру, здійснивши своєрідний національний рекорд – картину, намальовану найбільшою кількістю людей олійними фарбами.
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