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Картина Миру побувала в Рівному

16 серпня, до Рівного прибула унікальна картина. В її написанні взяли участь близько 10 тисяч дітей і дорослих зі всієї України.

Ініціатором ідеї стала 15-річна художниця з прифронтового міста Покровськ Донецької області Лілія Дорошенко. Дівчина замислила зобразити на карті України щасливі усміхнені обличчя мешканців нашої країни, розділивши карту на області. Відтак мешканці кожної з областей долучились до створення Картини Миру, здійснивши своєрідний національний рекорд – картину, намальовану найбільшою кількістю людей олійними фарбами.

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