В Рівному відбулося сімейне свято мікрорайону «Північний»
У Рівному, 20 серпня відбулося сімейне свято мікрорайону «Північний». В цей день територія парку «Просвіти», перетворилася на масове гуляння та суцільний відпочинок. Виступи аніматорів, розваги на батуті, караоке, дитячий аквагрим і все безкоштовно.
Захід відбувся в рамках проекту «Рівне – місто унікальних події» за сприяння Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Розпочалося святкування з виступу мультяшних героїв-аніматорів. Вони з самого початку свята подарували всій малечі гарний настрій та море сміху. Також маленькі гості мали змогу взяти участь в іграх, конкурсах, розвагах та виграти подарунки. Ще одні спортивні випробування для малечі підготували працівники Рівненського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». В їх розвагах та конкурсах малеча охоче приймала участь, до того ж, всі учасники отримали грамоти та цінні подарунки.
На святі виступали також переможці фестивалю-конкурсу «Ми талановиті. Мегаподія», а завершував концерту програму народний артист України, продюсер, співак та композитор Сашко Невже. Зважаючи на те, що відзначити свято «Північного» приєдналося кілька сотень як і жителів району, так і простих перехожих, захід вдався та планується бути щорічним.
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