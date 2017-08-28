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Як привезти товар з Китаю і розмитнити його, з чим доведеться зіткнутися під час цього. Як привезти вантаж з Китаю в Україну в короткий строк.

В даний час Китай як і раніше залишається найпривабливішим місцем покупки товарів завдяки низьким цінам. Крім того за останнє десятиліття якість китайського товару помітно зросла. У Китаї можна купити не тільки товари широкого вжитку, але і якісний товар, який при цьому буде помітно дешевше аналогів вироблених в іншій країні. Багато Українських компаній займаються продажем китайських товарів, однак для вашого бізнесу буде куди вигідніше закупівля у китайських постачальників, а ще краще безпосередньо з заводів Китаю. Ціна при цьому буде в 5, а то і 10 разів менше, ніж в українських постачальників.

Але тут виникає відразу питання, як привезти товар з Китаю і розмитнити його. У цій статті ми постараємося коротко ознайомитися з питанням про те, як привезти товар з Китаю і розмитнити його, а так же дамо кілька порад.

Для початку вам буде потрібно знайти постачальника в Китаї. кілька варіантів, зі своїми плюсами і мінусами. Найбільш простим і доступним варіант пошуку постачальника на торгових інтернет майданчиках. Так само ви можете самостійно полетіти в Китай, наприклад кантонським виставку, яка проводиться 2 рази на рік. На неї приїжджає величезна кількість різних постачальників з демонстрацією свого товару. Якщо вам не вистачає досвіду в роботі з Китаєм або ж у вас немає можливості самостійно організувати поїзду туди, то має сенс звернутися в компанію, яка за певну плату допоможе вам з пошуком постачальника.

Після того як постачальник буде знайдений, а товар пріобрётен, необхідно його правильно доставити з Китаю в Україну. Проблеми з доставкою не великої партії товару для особистого користування немає, а ось з комерційної вже буде складніше. Вам потрібно бути ІП або ТОВ, так як фізичні особи не можуть отримувати комерційні вантажі. Крім того необхідно бути зареєстрованим як учасник зовнішньоекономічної діяльності для здійснення торгівлі з Китаєм. Детальніше про те як стати учасником ЗЕД ви можете прочитати на нашому сайті.

Як привезти вантаж з Китаю в Україну

У Китаї вам потрібно буде знайти транспортну компанію, наприклад Укр Китай Коммуникейшн, і оформити договір перевезення комерційної партії. Так само потрібно буде визначитися з способом доставки, найоптимальнішим доставка збірного вантажу автотранспортом, що поєднує короткі терміни і невисоку вартість. Якщо ж вам потрібно доставка в найкоротші терміни, то ваш вибір авіатранспорт, однак це помітно дорожче інших способів перевезення. Коли терміни вас не тиснуть, то варто скористатися залізничним транспортом і добре заощадити на доставці. Якщо ви закуповувати товар контейнером, то доцільніше буде скористатися морськими контейнерними перевезеннями, це самий дешевий і надійний спосіб, однак і найповільніший, крім того вам потрібно організувати вивіз вантажу з порту.

Як правило, з Китаю вантажі доставляються мультимодальних перевезень та тут важливо ретельно опрацювати свій маршрут, щоб знайти золоту середину між терміном і вартістю доставки.

Так вам буде потрібно виконати митне оформлення вашої партії товару з оплатою всіх мит і платежів, докладніше про це читайте в нашій статті. Крім того, на деякі товари можуть знадобитися обов'язкові сертифікати, про отримання яких ви дізнаєтеся з нашої статті. Після того як ваш товар пройде митне очищення і будуть сплачені всі мита, вам буде потрібно організувати його доставку до вашого складу. Дуже просто виконати доставку за допомогою професіоналів - Укр Китай Коммуникейшн http://www.ukr-china.com/uslugi/aviadostavka-iz-kitaya/.