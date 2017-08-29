Печиво під килимком і домушники-альпіністи

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Скоро осінь. Це ще й початок традиційного «сезону» для любителів поживитися в чужому помешканні. Що нас чекає цієї осені в плані квартирних крадіжок і як уникнути долі бути обкраденим? Про це ми поговорили із заступником начальника Управління позавідомчої охорони Романом Шевчуком.

- Квартирна крадіжка для людей, які щось наживали своєю працею - одне з найбільш неприємних злочинів. Приходиш - замки зламані, частини майна немає. Настає весна і скоро почнеться період, коли кількість таких крадіжок зросте, - розповів Роман Шевчук. - З вересня починається сезон - кількість подібних злочинів зазвичай збільшується в 3,5 рази. Якщо в січні 2017 року сталося 16 крадіжок, то в червні минулого року - 53. І хоча кількість квартирних крадіжок з року в рік зменшується (всього в 2016 році відбулося 405 крадіжок, що на 30% менше в порівнянні з 2015-му), розслаблятися рано.

- Проникаючи в житло злочинці, як правило, крадуть малогабаритні, легко переносяться речі, - пояснив Роман Шевчук. - Це цінності, ювелірні вироби, гроші, техніка, смартфони, ноутбуки, іноді плазмові телевізори і шуби.

Сама неординарна крадіжка була кілька років тому, коли злочинці вкрав приставку «Денді», картриджі і книжку з кодами для проходження ігор. Інший джентльмен удачі працював як промисловий альпініст і залазив з даху не тільки на верхній поверх, а й як справжній міський скелелаз спускався нижче, розкриваючи вікно і балансуючи на страховці. Однак, найчастіше злочини стандартні.

Здійснюють квартирні крадіжки три види злочинців.

1. Маргінали, найчастіше наркомани - просто намагаються залізти, де простіше. Найчастіше вибивають хисткі двері, крадуть все, що можна, і йдуть. Є люди, які вважають, що чим гірше виглядає вхідні двері, тим менше шансів, що злодії поласяться. На жаль, це не так.

2. Злочинці, що володіють певними навичками в слюсарно-квартирному ремеслі. Вони дивляться на тип замків. Якщо є відповідні знання, вміння і навички - розкривають квартиру.

3. Злочинці найвищого класу, які довго «ведуть квартиру» - на якій машині їздить господар, яка у нього собака, куди у відпустку вирушає. Господиням на замітку - багато зловмисників вибирають об'єкт для пограбування, виходячи з того, дорогі штори і люстри в квартирі чи ні.

Як запобігти крадіжці

- По-перше, житло повинне бути обладнане належним чином, повинна стояти надійні двері, тому що більшість проникнень в квартиру йде саме через неї, - розповів Роман Шевчук. - При виборі дверей потрібно керуватися деякими міркуваннями. Товщина металу вхідних дверей повинна бути не менше 2 мм. Багато китайських дверей, які користуються популярністю у населення через свою дешевизну, можна розкрити просто консервним ножем. Причому з деякими з них впорається і дитина. Надійними повинні бути і запори, причому надійність замку повинна приблизно відповідати надійності двері.

Якщо стоїть дорога двері і дешевий замок, сенсу в витратах не було ніякого. Найкраще, щоб замок був не один, а хоча б два. Причому, важливо щоб вони були різного принципу дії замикання - це значно ускладнить квартирному злодієві його промисел, адже, найчастіше, майстри ходити по чужих квартирах вміють працювати лише по одному-двом видам замків.

- Бажано щоб один із замків був сувальний типу, у ключів до таких замків є дві борозенки, ключ у формі метелика, - пояснив Роман Шевчук. - Чим більше борозенок, тим пристрій надійніше, тим важче його розкрити за допомогою відмичок.

Однак абсолютно безпечних запірних пристроїв ще не придумано. Будь-які замки можуть бути розкриті, за час від однієї хвилини до п'яти. Існують різні способи злому. Частина замків, незважаючи на те, що вони солідно виглядають, можна висвердлити. Інші замки вибивають. Якщо квартира знаходиться на першому або на останньому поверсі, вікна бажано обладнати гратами і так, щоб вони надійно кріпилися до стіни анкерами певної товщини, які не можна було б перепиляти або «перекусити» оконные решетки.

- Особливу увагу слід проявити мешканцям тільки що купили квартиру в новому будинку, - застерігає Роман Шевчук. - Там на дверях в квартири зазвичай коштують однотипні замки. Їх легко і просто розкрити, тому краще відразу змінити замок.

Одні з найбільш надійних способів захисту - установка сигналізації. На сьогоднішній день охороняється понад 30 тисяч об'єктів. Разом з тим, частка охоронюваних квартир не дуже висока, наприклад, на Автозаводі де відбувається найбільше число крадіжок, охороняється лише 4% квартир від загальної кількості. Найбільше квартир з сигналізацією в Нижегородському районі - 10%. Всього ж по місту «стоїть на пульті» близько 7% квартир.

Печиво під килимком

Правила захисту від квартирних злодіїв прості. В першу чергу, потрібно бути уважним.

- Часто злочинці «обдзвонюють» квартиру, перш ніж вчинити злочин - з'ясовують наявність в квартирі господарів, розпорядок їх дня, - поділився Роман Шевчук. - Якщо в замок вставлена ​​сірник - це може бути не просто хуліганством, фахівці по злому перевіряють - відкривалася чи двері. Якщо сірник на місці - значить, господарі довгий час в квартиру не заходили.

Той же самий сенс має печиво під килимком перед вхідними дверима (зім'яте чи ні), дверні ручки змащені парафіном.

- Якщо ви помітили щось подібне, найкраще відразу звернутися в поліцію і написати заяву про прийняття квартири під позавідомчу охорону. Злочинці вважають за краще не зв'язуватися з квартирами, які поставлені на пульт. Ми зараз використовуємо найсучаснішу аппаратуру- IP, JPRS, які можуть використовувати канали інтернет-зв'язку і визначають навіть переміщення злочинця по квартирі.

Ну а як захищатися від домушників в прийдешньому квартирному сезоні, витрачатися чи на сигналізацію і нові замки або зберігати гроші в ощадній касі - кожен вирішить сам.