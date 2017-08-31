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Кілька порад, як позбутися мушок у квартирі

Існує два види мушок, поява яких у домі завжди неприємна. Це дрозофіли (плодові мушки) і сциариди (ґрунтові мушки). Вони не кусають і не жалять, вони маленькі і не страшні, але допікають не менше, ніж таргани або клопи. Час від часу вони з››вляються начебто з нізвідки. Не знайшовши місця їхнього перебування, дуже важко від них позбутися.

Найчастіше виникає питання про те, як позбутися від мушок на кухні, але з’являються ці маленькі «шкідники» і в інших приміщеннях. Звідки б узятися плодовій мушці, наприклад, у ванній? Адже тут не їдять, тут немає відра для сміття, немає і не може бути скислих напоїв. Справа в тому, що мушки можуть жити в каналізаційних трубах і проникати в приміщення через зливний отвір раковини.

Особливо висока ймовірність появи мушок у ванній, якщо в будинку старі чавунні комунікації. Такі труби давно вже не гладкі зсередини, на їхніх внутрішніх стінках утворилися нерівності, у яких накопичуються залишки їжі, що і стає причиною появи мушок.

Спосіб боротьби з мушками, що з’являються у ванній, складається в регулярному використанні засобів для усунення та профілактики засмічення. Ці засоби випускаються у вигляді гелів, гранул і порошків.

Якщо під рукою такого засобу не виявилося, можна скористатися народним методом: засипте в зливний отвір звичайну харчову соду і залийте її оцтом. Почнеться реакція, і ви почуєте характерне шипіння. Як тільки шипіння припиниться, влийте в зливний отвір раковини або ванни півсклянки води і зачекайте хвилин п’ятнадцять. Після цього добре б попрацювати вантузом. Така процедура, по-перше, знищить мушок, по-друге, попередить появу засмічення.

Для того щоб відповістити на запитання, як позбутися від мушок на кухні, треба знайти джерело їхньої появи. Іноді буває достатньо виявити і викинути підгнилий плід, що випадково потрапив повз відра, і мушки пропадуть. Позбавлені їжі, вони жити не можуть. Але якщо на кухні є кімнатні рослини, які ви вдобрюєте, наприклад, спитим чаєм, існує ймовірність того, що мушки відклали в ґрунт яйця, тоді вам вже доведеться рятувати рослини.

Спровокувати появу ґрунтових мушок може і постійне перезволоження. Якщо ви помітили на поверхні ґрунту і у залишеній поруч з квітковими горщиками лійці мушок, негайно починайте з ними боротися! Допоможе позбутися від мушок, що з’являються у квіткових горщиках, слабкий розчин марганцівки, крім того, у квіткових магазинах продаються спеціальні засоби для боротьби з ґрунтовими мушками, потрібно тільки вибрати підходяще.

Можна спробувати і народні способи: розсипати по поверхні ґрунту мелений чорний перець або застромити в землю сірники голівками вниз. Але головне в боротьбі з ґрунтовою мухою полягає в тому, щоб між поливами давати ґрунту підсихати. Також краще відмовитися від використання органічних добрив. Органіка гарна для городу, для кімнатних квітів краще купувати спеціальні концентровані добрива.

Також можна виготовити пастки для мушок. Для цього візьмемо пластиковий стаканчик, який наповнимо дрібно порізаними часточками фруктів, овочів, використаними чайними пакетиками, тощо. Далі накриваємо стаканчик плівкою і робимо в ній невеликі отвори. Готову пастку розміщуємо у місцях максимального скупчення мушок.

Можна встановити відразу кілька пасток, міняючи їх у міру наповнення мушками

31.08.2017


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