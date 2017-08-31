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¤ 10 рецептів виготовлення сиру в домашній умовах Сьогодні всі прагнуть до натуральності та прагнуть споживати якісні продукти. Щоб отримати хороший, смачний, корисний і на 100% натуральний сир – його варто готувати власноруч. Отже пропонуємо вашій увазі 10 рецептів виготовлення сиру в домашній умовах. 1. Домашній твердий сир Інгредієнти: 1 кілограм домашнього кисломолочного сиру, 1,5 літрів молока, 1 чайна ложка соди, 1 чайна ложка солі, 1 яйце, 100 грамів масла. Приготування: Сир залити молоком і поставити на маленький вогонь, варити до того моменту, коли сир стане в’язким. Викинути сир на друшляк, застелений марлею, гарно відтиснути. Додати в сир яйце, масло, соду, сіль і ретельно вимішати. Отриману масу варити на маленькому вогні близько 10 хвилин, поки не стане схожою на розплавлений твердий сир. Чим довше варити, тим твердішим сир буде. Сирну масу вилити у формочку застелену плівкою і охолодити. 2. Домашня «Бринза» Інгредієнти: 1 літр незбираного домашнього молока, 250 грамів сметани, 2 неповні столові ложки солі, 3 яйця. Приготування: Молоко довести до кипіння, зменшити вогонь і додати сметану перемішану з яйцями до однорідної маси. Посолити і кип’ятити 5 хвилин на маленькому вогні (молоко має згорнутись), постійно помішуючи. Друшляк застелити марлею і вилити молочну суміш. Залишити в такому стані на декілька годин. Потім міцно зв’язати сир марлею, помістити під прес. Або сир в марлі покласти на тарілку, накрити дощечкою і поставити на верх каструлю з водою. Так сир має постояти ніч, після чого помістити його в холодильник. 3. Домашня «Бринза» на заквасці Інгредієнти: 2 літри молока, 2 столові ложки натурального йогурту без цукру та наповнювачів, 10 крапель закваски на основі пепсину, вода і сіль. Приготування: Молоко підігріти до 35 ºС, додати йогурт, закваску, перемішати і вилити в скляну банку. Закутати банку рушником і поставити в тепле місце на годину. Перемішати і знову залишити на пів години. В каструлю помістити друшляк накритий щільним шматком марлі, молочну суміш процідити і залишити на 30 хвилин, щоб стекла сироватка. Щільно зв’язати сир і покласти на ніч під прес. Отриману сироватку, кип’ячену воду і сіль перемішати і покласти в цей розчин сир на одну добу. Через добу бринза готова. 4. Домашня «Бринза» на кефірі Інгредієнти: 1 літр молока, 200 мілілітрів сметани, 100 мілілітрів кефіру, 3 яйця, столова ложка солі. Приготування: Молоко і сіль довести до кипіння, акуратно ввести збиті яйця, перемішуючи, додати сметану, кефір та варити 5-7 хвилин поки не виділиться сироватка. Друшляк застелити марлею (декілька шарів), вилити сирну суміш і дати стекти сироватці. Через 2-3 години щільно зв’язати сир марлею і помістити під прес на 4-5 годин. Сир готовий. 5. Домашній «Маскарпоне» з вершків Інгредієнти: 1 літр вершків (30% жирності), 75 мілілітрів лимонного соку. Приготування: Вершки нагріти в каструлі до 85 ºС, зняти з вогню, збивати вінчиком, поступово додаючи лимонний сік. Помістити каструлю в крижану воду, не припиняючи збивати вершки, а потім помістити на декілька годин у холодильник. Дістати з холодильника і знову збивати до кремоподібної густої маси, яку викласти в бавовняну тканину і згорнути, щоб вийшов мішечок. Зв’язати кінці, покласти в друшляк і поставити в холодильник на ніч. Дістати маскарпоне, нагріти до кімнатної температури, збити і знову – в холодильник, поки маскарпоне не загусне. 6. Сир домашній «Маскарпоне» зі сметани Інгредієнти: 800 грамів жирної сметани, 200 мілілітрів молока, 2 чайні ложки лимонного соку. Приготування: Сметану і молоко перемішати і поставити на вогонь, постійно помішуючи довести до температури 75ºС. Додати лимонний сік і декілька хвилин проварити, щоб сметана перетворилася на сир. Сирну масу вилити в друшляк, застелений марлею в декілька шарів, дати постояти близько години, щоб сироватка стекла. Акуратно віджати, щоб сир вийшов густим і помістити в холодильник. Зберігати не більше 3 діб. 7. «Моцарелла» Інгредієнти: 2 літри молока (високої жирності), по 2 столові ложки лимонного соку і солі, 1/4 чайної ложки сичужного ферменту (фермент який допомагає молоку згуститись), пів склянки води. Приготування: Молоко нагріти до 70 ºС додати лимонний сік і сичужний фермент розведений у воді, перемішати і тримати на такій температурі поки не утвориться сир, але щоб маса не закипіла. Відтиснути сир руками, для цього добре використовувати гумові рукавички, щоб не обпектись. В окрему каструлю налити воду, додати сіль і довести до кипіння. Сирну масу опускати в гарячу воду декілька разів на 2 хвилини, розминати щоб сир був однакової консистенції. Потім можна надавати йому форму. Найкраще формувати невеликі сирні кульки. А щоб сир тримав форму, його потрібно занурити у крижану підсолену воду на декілька хвилин. 8. Домашній сир «Фета» Інгредієнти: 1 літр молока, сіль за смаком. Приготування: Молоко налити в скляну банку і залишити в теплому місці, щоб прокисло. Перелити молоко у каструлю, поставити у холодну духовку і розігріти її до температури 150 ºС. Тримати там молоко до години і слідкувати щоб воно не закипіло. Потім сирну масу вилити у друшляк застелений марлею, сформувати мішечок з марлі і підвісити щоб сироватка стекла. Відгорнути марлю і посолити сир лише з одного боку. Соленою стороною викласти сир у форму, вирівняти, приплюснути щоб не було пустоти всередині і зверху ще посолити. Залишити його при кімнатній температурі на 2-3 години, а потім на ніч поставити у холодильник. Сир готовий. 9. «Адигейський сир» Інгредієнти: 1 кілограм кисломолочного сиру, 1 літр молока, 3 яйця, 100 грамів масла, по чайній ложці соди і солі. Приготування: Молоко довести до кипіння, додати сир, проварити півгодини, постійно помішуючи. Друшляк застелити марлею, вилити всю суміш, щоб сироватка стекла. Трішки теплу сирну масу викласти в чистий посуд, додати яйця, м’яке масло, соду, сіль і ретельно вимішати. Помістити на середній вогонь, варити 10 хвилин постійно помішуючи. Викласти сир у форму змащену маслом, розрівняти, охолодити і відправити в холодильник на 2-3 години. Вийняти сир, перевернувши форму, порізати на шматочки. 10. Домашній плавлений сир Інгредієнти: 1 кілограм кисломолочного сиру, 100 грамів масла, яйце, по чайній ложці солі і соди, інші спеції за смаком Приготування: Кисломолочний сир потрібно пропустити через м’ясорубку. Викласти сир в каструлю, додати масло кімнатної температури, сіль, соду, ретельно вимішати і варити на мінімальному вогні до однорідності постійно помішуючи, доки крупинки сиру повністю розчиняться, а сам сира стане однорідним і розплавиться. Зняти з вогню, додати спеції, якщо бажаєте, ретельно вимішати, вилити гарячу масу в глибоку посудину і поставити на холод. Охолоджений сир можна мастити на канапки.



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