|№825 від 31.08.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
10 рецептів виготовлення сиру в домашній умовах
Сьогодні всі прагнуть до натуральності та прагнуть споживати якісні продукти. Щоб отримати хороший, смачний, корисний і на 100% натуральний сир – його варто готувати власноруч. Отже пропонуємо вашій увазі 10 рецептів виготовлення сиру в домашній умовах.
1. Домашній твердий сир
Інгредієнти:
1 кілограм домашнього кисломолочного сиру,
1,5 літрів молока,
1 чайна ложка соди,
1 чайна ложка солі,
1 яйце,
100 грамів масла.
Приготування:
Сир залити молоком і поставити на маленький вогонь, варити до того моменту, коли сир стане в’язким. Викинути сир на друшляк, застелений марлею, гарно відтиснути. Додати в сир яйце, масло, соду, сіль і ретельно вимішати. Отриману масу варити на маленькому вогні близько 10 хвилин, поки не стане схожою на розплавлений твердий сир. Чим довше варити, тим твердішим сир буде. Сирну масу вилити у формочку застелену плівкою і охолодити.
2. Домашня «Бринза»
Інгредієнти:
1 літр незбираного домашнього молока,
250 грамів сметани,
2 неповні столові ложки солі,
3 яйця.
Приготування:
Молоко довести до кипіння, зменшити вогонь і додати сметану перемішану з яйцями до однорідної маси. Посолити і кип’ятити 5 хвилин на маленькому вогні (молоко має згорнутись), постійно помішуючи. Друшляк застелити марлею і вилити молочну суміш. Залишити в такому стані на декілька годин. Потім міцно зв’язати сир марлею, помістити під прес. Або сир в марлі покласти на тарілку, накрити дощечкою і поставити на верх каструлю з водою. Так сир має постояти ніч, після чого помістити його в холодильник.
3. Домашня «Бринза» на заквасці
Інгредієнти:
2 літри молока,
2 столові ложки натурального йогурту без цукру та наповнювачів,
10 крапель закваски на основі пепсину,
вода і сіль.
Приготування:
Молоко підігріти до 35 ºС, додати йогурт, закваску, перемішати і вилити в скляну банку. Закутати банку рушником і поставити в тепле місце на годину. Перемішати і знову залишити на пів години. В каструлю помістити друшляк накритий щільним шматком марлі, молочну суміш процідити і залишити на 30 хвилин, щоб стекла сироватка. Щільно зв’язати сир і покласти на ніч під прес. Отриману сироватку, кип’ячену воду і сіль перемішати і покласти в цей розчин сир на одну добу. Через добу бринза готова.
4. Домашня «Бринза» на кефірі
Інгредієнти:
1 літр молока,
200 мілілітрів сметани,
100 мілілітрів кефіру,
3 яйця, столова ложка солі.
Приготування:
Молоко і сіль довести до кипіння, акуратно ввести збиті яйця, перемішуючи, додати сметану, кефір та варити 5-7 хвилин поки не виділиться сироватка. Друшляк застелити марлею (декілька шарів), вилити сирну суміш і дати стекти сироватці. Через 2-3 години щільно зв’язати сир марлею і помістити під прес на 4-5 годин. Сир готовий.
5. Домашній «Маскарпоне» з вершків
Інгредієнти:
1 літр вершків (30% жирності),
75 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
Вершки нагріти в каструлі до 85 ºС, зняти з вогню, збивати вінчиком, поступово додаючи лимонний сік. Помістити каструлю в крижану воду, не припиняючи збивати вершки, а потім помістити на декілька годин у холодильник. Дістати з холодильника і знову збивати до кремоподібної густої маси, яку викласти в бавовняну тканину і згорнути, щоб вийшов мішечок. Зв’язати кінці, покласти в друшляк і поставити в холодильник на ніч. Дістати маскарпоне, нагріти до кімнатної температури, збити і знову – в холодильник, поки маскарпоне не загусне.
6. Сир домашній «Маскарпоне» зі сметани
Інгредієнти:
800 грамів жирної сметани,
200 мілілітрів молока,
2 чайні ложки лимонного соку.
Приготування:
Сметану і молоко перемішати і поставити на вогонь, постійно помішуючи довести до температури 75ºС. Додати лимонний сік і декілька хвилин проварити, щоб сметана перетворилася на сир. Сирну масу вилити в друшляк, застелений марлею в декілька шарів, дати постояти близько години, щоб сироватка стекла. Акуратно віджати, щоб сир вийшов густим і помістити в холодильник. Зберігати не більше 3 діб.
7. «Моцарелла»
Інгредієнти:
2 літри молока (високої жирності),
по 2 столові ложки лимонного соку і солі,
1/4 чайної ложки сичужного ферменту (фермент який допомагає молоку згуститись),
пів склянки води.
Приготування:
Молоко нагріти до 70 ºС додати лимонний сік і сичужний фермент розведений у воді, перемішати і тримати на такій температурі поки не утвориться сир, але щоб маса не закипіла. Відтиснути сир руками, для цього добре використовувати гумові рукавички, щоб не обпектись. В окрему каструлю налити воду, додати сіль і довести до кипіння. Сирну масу опускати в гарячу воду декілька разів на 2 хвилини, розминати щоб сир був однакової консистенції. Потім можна надавати йому форму. Найкраще формувати невеликі сирні кульки. А щоб сир тримав форму, його потрібно занурити у крижану підсолену воду на декілька хвилин.
8. Домашній сир «Фета»
Інгредієнти:
1 літр молока,
сіль за смаком.
Приготування:
Молоко налити в скляну банку і залишити в теплому місці, щоб прокисло. Перелити молоко у каструлю, поставити у холодну духовку і розігріти її до температури 150 ºС. Тримати там молоко до години і слідкувати щоб воно не закипіло. Потім сирну масу вилити у друшляк застелений марлею, сформувати мішечок з марлі і підвісити щоб сироватка стекла. Відгорнути марлю і посолити сир лише з одного боку. Соленою стороною викласти сир у форму, вирівняти, приплюснути щоб не було пустоти всередині і зверху ще посолити. Залишити його при кімнатній температурі на 2-3 години, а потім на ніч поставити у холодильник. Сир готовий.
9. «Адигейський сир»
Інгредієнти:
1 кілограм кисломолочного сиру,
1 літр молока,
3 яйця,
100 грамів масла,
по чайній ложці соди і солі.
Приготування:
Молоко довести до кипіння, додати сир, проварити півгодини, постійно помішуючи. Друшляк застелити марлею, вилити всю суміш, щоб сироватка стекла. Трішки теплу сирну масу викласти в чистий посуд, додати яйця, м’яке масло, соду, сіль і ретельно вимішати. Помістити на середній вогонь, варити 10 хвилин постійно помішуючи. Викласти сир у форму змащену маслом, розрівняти, охолодити і відправити в холодильник на 2-3 години. Вийняти сир, перевернувши форму, порізати на шматочки.
10. Домашній плавлений сир
Інгредієнти:
1 кілограм кисломолочного сиру,
100 грамів масла,
яйце,
по чайній ложці солі і соди, інші спеції за смаком
Приготування:
Кисломолочний сир потрібно пропустити через м’ясорубку. Викласти сир в каструлю, додати масло кімнатної температури, сіль, соду, ретельно вимішати і варити на мінімальному вогні до однорідності постійно помішуючи, доки крупинки сиру повністю розчиняться, а сам сира стане однорідним і розплавиться. Зняти з вогню, додати спеції, якщо бажаєте, ретельно вимішати, вилити гарячу масу в глибоку посудину і поставити на холод. Охолоджений сир можна мастити на канапки.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19693)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (298)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: