“ОДЕК” солідно відірвався від переслідувачів

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Вже після першого туру другого кола Чемпіонату області з футболу перевага “ОДЕКа” над найближчим переслідувачем у турнірній таблиці виросла до солідних шести очок. Оржівці здобули переконливу перемогу у Вараші, а ФК “Малинськ” не зміг виграти у Рафалівці.

“Ізотоп-РАЕС” доволі сенсаційно вивіз нічию з Оржева у першому турі чемпіонату, але двічі на одні й тіж граблі команда Олега Шандрука не наступила. Але про все по-порядку. Після останнього приїзду до Вараша в цьому місті відносно футболу багато що змінилося. Весняні матчі “Вереса” схоже вплинули на керівництво клубу, щоправда, не так позитивно як хотілося. Перше, що шокувало, – це те, що вхід на стадіон на матч “Ізотоп-РАЕС” (навіть юнаків) платний, і ця сума не така вже і символічна, аж цілих 20 гривень. Місто атомників, звісно, не бідне, але таке ноу-хау і в таких розмірах сміливо можна заносити у “Книгу рекордів Рівненщини”. Респект та захоплення усім тим найвідданішим футбольним уболівальникам, які таки купували квитки та йшли на стадіон, хоча, звісно, судячи із власних спостережень, підтримка “Ізотоп-РАЕС” була б у надцять разів більшою, якби все було як у всіх. Все-таки, більшість тих, хто підходив до воріт, розчаровано махали рукою та йшли геть. Друге ноу-хау запозичене від “Вереса” у Вараші – це лави запасних. Якщо у Рівному на Авангарді вони більше нагадують модернізовані прилавки з найближчого базару то на “Ізотоп-Арені” не “заморачувались”. Зняли чотири автобусних зупинки, солідних таких, кованих, та поставили замість лав запасних. Чи спеціально їх виготовляли для стадіону, чи десь взяли з доріг, про це історія замовчує. Але, “чекати трамвая” на бігових доріжках було якось кумедно.

Однозначно позитивні зрушення для розвитку футболу у Вараші стала несподівана заявка команди до Кубку України серед аматорських команд. Щоправда, саме втома після виїзду на Львівщину і стала ключовою у розгромі господарів поля в матчі з “ОДЕКом”.

З перших хвилин “Ізотоп-РАЕС” “зачинився” на власній половині поля, захищаючись всією командою, про атаку мова геть не йшла. “ОДЕК” взяв господарів в облогу, але толку було мало. Не вистачало, то останнього пасу, то удару, то везіння, то майстерності. “Ізотоп-РАЕС” діяв просто та лаконічно. Більшість атак завершувались “тренуванням воротаря”, а Юрій Крисюк на останньому рубежі оборони діяв дуже впевнено.

Як і у військовій справі, “ОДЕК” вирішив взяти супротивника “мором”. Добряче поганявши господарів у першому таймі, на другий, головний тренер Олег Шандрук, повністю освіжив атакувальну ланку своєї команди, випустивши на заміну нових футболістів. Лава запасних “Ізотоп-РАЕС” на це не мала чим відповісти. І вже на 60 хвилині це дало результат. Віктор Каращенко пройшов лівим флангом, прострілив вздовж воріт, Павло Таргоній продовжив цей пас, на дальню стійку, де Микола Коляда вже закотив м’яча до порожніх воріт, відкривши рахунок в матчі – 0:1. Враховуючи такий перебіг подій, вже можна було починати святкувати перемогу, адже атаки в “Ізотопа” за весь цей час фактично не було. Більше того, після першого пропущеного голу, футболісти команди господарів геть опустили руки, а “ОДЕК” кинувся добивати суперника. На 71 та 87 хвилині Віктор Каращенко оформлює дубль, а крапку в матчі з фінальним свистком поставив Вадим Панас. В підсумку 4:0 перемога “ОДЕКа”.

Інший, цікавий для оржівських уболівальників матч туру, відбувся поблизу в Рафалівці. Місцевий ФК приймав ФК “Малинськ”. За словами очевидці, гості всі дев’яносто хвилин “висіли” на воротах суперників, але забити так і не змогли. В підсумку суха нічия 0:0. Серед інших ігор туру відзначимо “Гощанське дербі”, в якому оновлений “АГАТ” розгромив ФК “Садове” з рахунком 3:0. У Радивилові також в цей день було дербі, південно-обласне. “Сокіл” приймав “Вілію” та домігся перемоги 2:1. І ще одне “дербі”, але сарненське між “Маяком” та “Колосом” перенесено.

Тож, в турнірній таблиці “ОДЕК” упевнено розмістився на вершині. Перевага над ФК “Малинськ” складає вже шість очок, навіть якщо “Маяк” здобуде перемогу над “Колосом” це нічого не змінить. ФК “Малинськ”, “Ізотоп-РАЕС” та “Маяк” компактно розмістилися з другої до четвертої сходинки.

Найближчий матч у Чемпіонаті області “ОДЕК” зіграє на власному полі з ФК “Рафалівка”. Гра відбудеться 6 вересня.

М Клуб І В Н П З Пр Р О

1 ОДЕК 11 8 3 0 26 4 22 27

2 Малинськ 11 6 3 2 21 9 12 21

3 Ізотоп 11 6 2 3 20 15 5 20

4 Маяк 10 5 3 2 20 10 10 18

5 Рафалівка 11 3 5 3 14 10 4 14

6 Сокіл 11 4 1 6 10 25 -15 13

7 Случ 10 3 3 4 9 16 -7 12

8 Колос 10 2 4 4 16 16 0 10

9 АГАТ 11 2 3 6 17 22 -5 9

10 Садове 11 2 3 6 10 22 -12 9

11 Вілія 11 2 2 7 13 27 -14 8