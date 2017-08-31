В «Горині» знову визначали найкращих спортсменів

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Протягом літа величезна кількість дітей відправляється на відпочинок та оздоровлення до різноманітних санаторно-оздоровчих комплексів. В Рівненській області одним з найвідоміших таких місць є санаторій «Горинь». Він розташовується в смт Степань Сарненського району, і ще з часів Радянського Союзу, дякуючи своїм лікувальним водам, утримує славу одного з найкращих закладів оздоровлення в Україні.

Але для підростаючого покоління дуже важливе і активне дозвілля, організовувати яке їм регулярно допомагає комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради. Вже вкотре його працівники завітали до санаторію з програмою спортивних естафет і конкурсів, які цього разу були проведені не лише для відпочиваючих, а й для одного з підрозділів Національної гвардії України, котрий дислокується неподалік.

Військовослужбовці та діти змагалися окремо один від одного, але при цьому виконували однакові завдання. Цього разу до складу дитячих команд, які сформувалися напередодні, увійшли школярі з різних загонів, тому середній вік кожного колективу був приблизно однаковим і як наслідок, всі мали рівні шанси на перемогу. В естафетах все вирішила не стільки індивідуальна вправність кожного учасника, як чітке дотримання правил, адже за кожне їх порушення судді нараховували штрафні секунди. Найменша кількість таких порушень була зафіксована в команди «Редбул», яка дякуючи цьому і змогла здійнятися на найвище місце п’єдесталу перемоги.

Запорукою успіху серед команд військових стала вже індивідуальна майстерність, бо кожен новий старт всі проходили дуже швидко і без порушень правил. Тут всього на декілька балів в загальному заліку випередила своїх суперників команда «Аврора», а колективи «Кривбас» та «Азов», посіли друге і третє місце. Під час всіх цих завдань їх гучно підтримували дитячі команди-учасниці та вихователі разом з відпочиваючими, які не брали участь в змаганнях. А по завершенню заходу, за вже сформовано традицією, всі призери та переможці отримали нагороди і сувеніри від Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.