|№825 від 31.08.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
Україна - фінішує сьомою на універсіаді, Антон Котляр - знову забиває
Студентська збірна України фінішувала сьомою на Універсіаді у Тайбеї. Наша команда, у складі із півзахисником «Вереса» Антоном Котлярем, програла перший матч міні-турніру за 5-8 місця, але у бойовій грі за 7-му позицію переконливо перемогла.
Україна - Італія - 1:2 (0:1)
Всесвітня Універсіада, міні-турнір за 5-8 місця, півфінал, 27 серпня 2017 року, NTC XINZHUANG STADIUM
Арбітр: Аммар Махфудх (Бруней)
Голи: Якубов (80) - К`ярелло (21), Роккі (84)
Попередження: Котляр (90+2)
Україна: Чернобай - Курко, Безуглий, Бухал, Завійський, Банасевич (Якубов, 66), Моісеєнко, Книш (Бочак, 57), Козак (Пархоменко, 76), Дуць, Котляр.
Головний тренер: Анатолій Бузник.
Італія: Андреначчі - К`ярелло (Фаво, 90), Періко, Борнівеллі (Чое, 46), Маестреллі, Файола (Тав`яні, 46), Маола, Гранцьєра, Коллодель, Катезе (Роккі, 46), Дзонта.
Головний тренер: Алессандро Мусіччо.
У півфінальному поєдинку міні-турніру за 5-8 місця українці поступилися італійцям, пропустивши вирішальний гол наприкінці зустрічі. Наш Антон Котляр у цьому матчі відзначився попередженням.
У паралельному матчі команда РФ обіграла Аргентину - 4:0. Тож у втішній грі за 7-8 місця Універсіади українці знову зустрілися із аргентинцями, яких вже обігрували на груповому етапі.
Україна - Аргентина - 2:0 (1:0)
Всесвітня Універсіада, міні-турнір за 5-8 місця, матч за 8-ме місце, 29 серпня 2017 року, NTC XINZHUANG STADIUM
Арбітр: Ханна Хаттаб (Сирія)
Голи: Якубов (31), Котляр (69)
Попередження: Котляр (26), Курко (36), Книш (55), Моісеєнко (66), Завійський (90+2) - Алегре (29), Гаррідо (34), Техеда (55), Грансе (60), Барб`єрі (64), К`япелло (90+4)
Вилучення: Книш (55, друге попередження) - Техеда (72, друге попередження)
Україна: Чернобай - Курко (Козак, 57), Безуглий, Бухал, Завійський, Банасевич, Моісеєнко (Бочак, 81), Книш, Якубов (Королянчук, 73), Дуць, Котляр (Бусько, 85).
Головний тренер: Анатолій Бузник.
Аргентина: Лопез - Курпета, Гаррідо (Гайс, 60), Грансе (Мансілья, 76), Ерміда (Монрроес, 71), Алегре, Техеда, Мендьєта, Гарро, Кьяпелло, Барб`єрі.
Головний тренер: Рауль Кардосо.
І у другому матчі між цими командами перемогу святкували українці. Як і в поєдинку групового етапу, знову у ворота збірної Аргентини гол забив Антон Котляр. Таким чином, студентська збірна України з футболу завершила турнір на 7-й позиції.
Наш Антон Котляр зіграв на Універсіаді в усіх шести матчах. Загалом півзахисник провів на полі 474 хвилини, забивши три голи та відзначившись двома жовтими картками.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19693)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (298)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: