Україна - фінішує сьомою на універсіаді, Антон Котляр - знову забиває

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Студентська збірна України фінішувала сьомою на Універсіаді у Тайбеї. Наша команда, у складі із півзахисником «Вереса» Антоном Котлярем, програла перший матч міні-турніру за 5-8 місця, але у бойовій грі за 7-му позицію переконливо перемогла.

Україна - Італія - 1:2 (0:1)

Всесвітня Універсіада, міні-турнір за 5-8 місця, півфінал, 27 серпня 2017 року, NTC XINZHUANG STADIUM

Арбітр: Аммар Махфудх (Бруней)

Голи: Якубов (80) - К`ярелло (21), Роккі (84)

Попередження: Котляр (90+2)

Україна: Чернобай - Курко, Безуглий, Бухал, Завійський, Банасевич (Якубов, 66), Моісеєнко, Книш (Бочак, 57), Козак (Пархоменко, 76), Дуць, Котляр.

Головний тренер: Анатолій Бузник.

Італія: Андреначчі - К`ярелло (Фаво, 90), Періко, Борнівеллі (Чое, 46), Маестреллі, Файола (Тав`яні, 46), Маола, Гранцьєра, Коллодель, Катезе (Роккі, 46), Дзонта.

Головний тренер: Алессандро Мусіччо.

У півфінальному поєдинку міні-турніру за 5-8 місця українці поступилися італійцям, пропустивши вирішальний гол наприкінці зустрічі. Наш Антон Котляр у цьому матчі відзначився попередженням.

У паралельному матчі команда РФ обіграла Аргентину - 4:0. Тож у втішній грі за 7-8 місця Універсіади українці знову зустрілися із аргентинцями, яких вже обігрували на груповому етапі.

Україна - Аргентина - 2:0 (1:0)

Всесвітня Універсіада, міні-турнір за 5-8 місця, матч за 8-ме місце, 29 серпня 2017 року, NTC XINZHUANG STADIUM

Арбітр: Ханна Хаттаб (Сирія)

Голи: Якубов (31), Котляр (69)

Попередження: Котляр (26), Курко (36), Книш (55), Моісеєнко (66), Завійський (90+2) - Алегре (29), Гаррідо (34), Техеда (55), Грансе (60), Барб`єрі (64), К`япелло (90+4)

Вилучення: Книш (55, друге попередження) - Техеда (72, друге попередження)

Україна: Чернобай - Курко (Козак, 57), Безуглий, Бухал, Завійський, Банасевич, Моісеєнко (Бочак, 81), Книш, Якубов (Королянчук, 73), Дуць, Котляр (Бусько, 85).

Головний тренер: Анатолій Бузник.

Аргентина: Лопез - Курпета, Гаррідо (Гайс, 60), Грансе (Мансілья, 76), Ерміда (Монрроес, 71), Алегре, Техеда, Мендьєта, Гарро, Кьяпелло, Барб`єрі.

Головний тренер: Рауль Кардосо.

І у другому матчі між цими командами перемогу святкували українці. Як і в поєдинку групового етапу, знову у ворота збірної Аргентини гол забив Антон Котляр. Таким чином, студентська збірна України з футболу завершила турнір на 7-й позиції.

Наш Антон Котляр зіграв на Універсіаді в усіх шести матчах. Загалом півзахисник провів на полі 474 хвилини, забивши три голи та відзначившись двома жовтими картками.