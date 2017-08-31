|№825 від 31.08.2017p.
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Веслувальник з Рівненщини – бронзовий чемпіон світу
Веслувальник з Дубенщини Микола Синюк виборов бронзу на Чемпіонаті світу з параканое.
Змагання пройшли у чеському місті Рачице серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
Микола Синюк успішно виступив у класі KL2 та завоював бронзову нагороду.
«Це перша світова нагорода спортсмена. Аби взяти участь у чемпіонаті світу, веслувальник тренувався 8 років. А загалом у числі національної збірної команди України змагалися 2 спортсмени з області. Інший - Володимир Вельгун виступав у класі KL2 таVL2», - прокоментував тренер «Інваспорту» Леонід Камлочук, який підготував спортсмена до змагань.
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