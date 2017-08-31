|№825 від 31.08.2017p.
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Почастувала із… горщика
Наші українські дівчата-артистки поїхали на Північ, отримавши завдання виступити з концертом перед в’язнями у тюрмі. Коли вони йшли до виправного закладу, то в однім дворі старенька бабуся спитала їх:
- Чи ви з України?
- Так, - відповіли дівчата.
- А куди ж ви йдете?
- До тюрми, давати концерт ув’язненим.
- Як будете повертатися, зайдіть до мене. Я приготую вареників із картоплею та вас пригощу, та й побалакати хочеться рідною мовою і послухати новини про батьківщину, бо дуже скучаю за ріднею.
Після концерту дівчата поспішили до бабусі на вареники, бо вже й зголодніли. Господиня радісно зустріла землячок, посадила за стіл, поставила перед кожною тарілку і виделку, а сама пішла на кухню. Бачать: несе бабуся… великий туалетний горщик, повний вареників. Дівчата перезирнулися одна з одною, немовби запитуючи, їсти чи не їсти таке частування. Врешті вирішили їсти, щоб бабуся не образилася, та й голод давався взнаки. Після трапези одна з дівчат запитала бабусю:
- Де ви купили таку гарну каструльку?
- Ні, не купляла! В мене на квартирі жила вчителька, теж з України, а коли виїхала, то залишила її під ліжком, - відповіла бабуся.
Дівчата подякували бабусі і пішли, дорогою регочучи до сліз.
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