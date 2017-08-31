Наталя Могилевська розповіла, як схудла на 25 кілограм

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Співачка Наталя Могилевська на шоу «Танці з зірками» дивувала не тільки своїми танцями, а й зовнішнім перетворенням.

Учасниця шоу «Танці з зірками» Наталя Могилевська заради проекту, як сама повідомила, схудла на 25 кілограм. А зараз артистка Наталя Могилевська розповіла, як досягла бажаного результату:

«Я говорю тепер всім, що схуднути, постійно недоїдаючи, неможливо. Потрібно забути поняття дієта і швидке схуднення, забути насильство над собою. Тільки здоровий і комфортний спосіб життя і харчування. Трохи змінюючи свої звички, можна прийти до приголомшливого результату. Без легких, спортивних навантажень схуднути буде складніше. Потрібні регулярні легкі навантаження. Прогулянки 15-30 хвилин кожен день цілком достатньо. Але, я, звичайно, раджу танці!

9.00 – сніданок. Каша з фруктами, ягодами, йогуртом і медом. Або каша з овочами. Або локшина з овочами.

11.30 – другий сніданок. Фрукти, ягоди або знову каша (якщо голодна, можна з’їсти навіть бутерброд – Бог з ним!).

14.00 - обід. Суп, м’ясо або гриби і овочі. Вуглеводів, хліба і фруктів в цей прийом їжі вже бути не повинно!

16.30 – полуденок. Сир і овочі або риба і овочі, горіхи і чай. Якщо хочеться солодкого - будь-які чорні ягоди.

19.30 – вечеря. Риба або сир з теплими овочами типу рагу або приготованими на пару.

Всі порції по 250–300 грам.»