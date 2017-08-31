Олена Кравець вперше відверто розповіла про народження своїх близнюків

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Олена Кравець про народження двійні: «Головне почуття тоді було - аби вони були живі-здорові».

Олена Кравець - актриса «Студії Квартал 95», яка не так давно стала мамою двійнят, розповіла про себе в ролі мами, про дітей і про те, як змінилося її життя. З дітьми, як зізналася знаменитість сайту 4mama.ua було непросто, адже вони народилися раніше терміну.

«Ідилії, як на картинках або в рекламі не було. Просто хотілося, щоб вони були здорові і все. І незважаючи на певні складнощі, в результаті, їх ангели-хранителі попрацювали на славу і тепер все добре. Найголовніше почуття тоді було - аби вони були живі-здорові. Ми боялися дихати, нікому нічого не говорили. Ось так вони до нас прийшли. Ось які відчуття. Відверто» - розповіла Олена Кравець в одному з останніх інтерв'ю

Крім того актриса розповіла, що з появою дітей, вона може репетирувати тепер тільки з 12.00 до 18.00 годин.

«Також я не можу завжди виїжджати на якісь гастролі ... Я досить багато концертів пропустила по Україні. Нічні зйомки - це тепер не моя стихія ... Якось так.» - розповіла Кравець.

Відзначимо, що у Олени та її чоловіка Сергія Кравець підростає 13-річна донька Маша, але тепер їх сім’я налічує 5 чоловік, так як Олена народила двійню - хлопчика і дівчинку.