Анастасія Приходько отримала звання заслуженої артистки України

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Анастасія Приходько відома не тільки як співачка, але і як волонтер.

Знаменита українська співачка Анастасія Приходько активно підтримує не тільки розвиток української музики, а й відома своєю волонтерською діяльністю, підтримкою української армії.

Успіхи Анастасії Приходько були оцінені гідно. Співачка отримала звання заслуженої артистки України. Повідомлення про це з'явилося на сайті Президента України Петра Порошенка.

Про те, що Анастасія Приходько отримала звання, також повідомив народний депутат Андрій Лозовий. Він привітав артистку на сторінці в Facebook.

Приходько вже який рік пише виключно українську музику. Вона також повністю відмовилася від виступів у Росії на знак свого протесту проти агресії з боку Росії.