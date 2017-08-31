Як зустрічають День Знань в різних країнах

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У Німеччині навчальний рік починається в кінці серпня – початку вересня і певного дня для цієї події не існує. День щороку визначає федеральна влада залежно від початку сезону дощів, щоб діти могли довше побути на сонечку. Крім підручників і шкільної форми, до Дня знань німецькі дітлахи готують великий кульок - традиція XIX століття.На канікулах 6-річні першокласники разом з батьками склеюють конусоподібний кульок з паперу і прикрашають його аплікацією, розмальовують. Батьки кладуть туди подарунок для першокласника, а той обов’язково фотографується зі своїм кульком напам’ять і тільки після цього розриває папір.

Іспанські діти йдуть до школи в кінці вересня – початку жовтня. Завершується навчальний рік в середині червня. Щоденників, оцінок в зошитах немає, і якщо батьки не вважатимуть за потрібне дізнатися про те, як вчиться їх дитина, про успіхи чи проблеми їм ніхто повідомляти не буде.

У Великобританії більшість дітей вступають у державні початкові школи у віці 5 років, а потім в 11 років переходять в класи середньої освіти тієї ж школи або переводяться в коледж. За рішенням батьків в першому класі діти можуть вивчати англійську мову, математику, історію, географію, музику, технологію промисловості та мистецтво (кілька на вибір). У гарну англійську приватну школу потрібно подавати документи за рік-два до дати вступу. Можна поступити в 5 років (це обов’язковий вік, коли потрібно йти до школи), але краще почати з дитячого саду при школі, так буде простіше затриматися і поступити в саму школу. В деякі приватні школи навіть трирічних дітей піддають співбесід і тестів. Вартує приватна школа $ 35 тисяч на рік.

В Женеві немає ніяких проблем при прийомі 3,5-річної дитини в перший клас приватної школи - ніяких тестів і співбесід, головне заплатити перший внесок. Тут навчальний рік розпочинається 28 серпня. Шкільна форма є, але не обов’язкова. Головне - біла футболка-сорочка з комірцем, темний низ, чорне взуття, светр з логотипом школи і портфель. Для виїзду на екскурсії обов’язкова кепка з логотипом школи.

В Нідерландах діти йдуть до підготовчі класи вже з 4 років і за цим суворо стежить влада - в 3-річному віці батькам приходить повідомлення, що вони повинні записати дитину в школу. Це дуже зручно, оскільки садочок тут коштує до 800 євро на місяць, а більшість же шкіл безкоштовні. Якщо сім’я учня живе далеко від закладу, то вона може претендувати на субсидію на транспорт.

У першому класі голландцям викладають основи читання і письма, логіку. Особливість освіти в Голландії - спрямування на мови. У кожній школі викладається англійська мова, але ще одна або дві іноземні. Тому в Європі голландців вважають нацією поліглотів. Також обов’язкові уроки плавання - в країні з безліччю каналів вважається, що кожна дитина повинна вміти триматися на воді.

США: в кіндергартен без квітів і помпезної лінійки

День першого шкільного дня звичайні (не мільйонери) американські батьки очікують з величезним нетерпінням. Саме тепер вони заживуть, оскільки не треба буде оплачувати садочок, вартість якого в середньому на одну дитину становить близько $ 1000 і не завжди з триразовим харчуванням. І ось, як правило, в один з перших днів вересня (у різних штатах і навіть в округах по-різному) п’ятирічне дитя йде в кіндергартен - аналог підготовчої групи українського садочка, але знаходиться в будівлі початкової школи. Ніяких лінійок, ніякого параду, ніяких пісень і святкового одягу. Все виглядає дуже буденно. У першому класі один учитель викладає всі предмети, крім образотворчого мистецтва, музики і фізкультури, уроки яких проходять раз або два на тиждень.

У багатьох навчальних закладах введена обов’язкова шкільна форма, але частіше це стосується приватних шкіл. У громадських же школах існує корпоративний колір одягу, наприклад, синій або зелений верх, чорний - низ. Вартість шкільної форми різна - $ 5-7 за футболку і близько $ 10 за брюки, $ 7 - за спідницю і шорти. Плюс взуття та рюкзак.У сумі - близько $ 200, щоб зібрати першокласника.

Кожна школа випускає свої листи про те, що саме треба купити в певному класі. Для першокласника сума не перевищує $ 20-30, для дітей старшого віку - $ 50 на весь рік.

В школу треба ходити регулярно, не пропускати заняття, оскільки це закріплено в законі, де також прописано, що шкільна освіта в США безкоштовна, тобто оплачена державою. Батьки можуть самостійно відвозити в школу і забирати дитину, але в кожній школі є кілька автобусів. І хоча шкільні автобуси багато хто не любить, проте вдаються до їхніх послуг, оскільки дуже складно відшукати паркінг для машини перед початком навчального дня.

ПІВДЕННА АЗІЯ: пишуть на підлозі, підручники з-під ксерокса

У Камбоджі малюки вперше знайомляться зі школою 1 жовтня. Канікули у тутешніх школярів - з 30 липня по 30 вересня, саме в період дощів, що часто закінчуються повенями. На відміну від України, перший день школи тут - такий же, як і інші. Ні квітів, ні тортів. Але іноді діти дарують вчителю подарунки. Градація презентів - божевільна, від рушники і мила до соковижималки. Все залежить від добробуту учнів та престижності школи.

Навчання в школі - безкоштовне, але підручники батьки повинні купувати за свій рахунок. Задоволення не з дешевих - $ 30 за комплект. У багатьох таких грошей немає, тому підручники просто ксерять. Вчителі змушені копіювати підручники, а потім продавати їх дітям.

Зібрати дитину до школи в Камбоджі обходиться в $ 10-20 - зошити, олівці, лінійка,ластик, ручки і навіть рюкзак і шкільна форма (білі сорочки і сині шорти та спідниці). Наприклад, б/в рюкзак можна купити всього за півдолара.

Сама школа в нашому уявленні і на школу не дуже схожа: у містах це добротні кам’яні будівлі, а в селах - кілька бамбукових хатин на стовпах. Кожна хатина - один клас, і у кожного своя назва - «Tomato», «Corn». У кожному класі - парти, дошка, на якій можна писати фломастером, а в кутку - скриня з книжками, малюнками, картами, ручками. Правда, в класах для самих маленьких - а це п’ятирічні учні - парт немає. Зазвичай вони всідаються прямо на підлогу навколо вчителя або класної дошки і тут же на підлозі пишуть - лежачи, в позі лотоса або хто як влаштувався. Багато навчального матеріалу в такі школи привозять волонтери з Європи та США.

«Tomato». Чому класам дають такі назви, залишається загадкою.

Своє 1 вересня є і у дітей на Шрі-Ланці. Вони йдуть до школи, коли їх українські однолітки доїдають новорічне олів’є, - в перший понеділок січня. На відміну від камбоджійських, ці діти більш удачливі. Уряд забезпечує їх і шкільною формою, і підручниками. Решта приналежностей батьки купують самі - це коштує $ 10-15. Йти до школи з квітами не прийнято, іноді хлопці несуть вчителям невеликий презент - наприклад, шоколад. До речі, і для маленьких ланкійців перший день школи - не свято. Тільки урочиста лінійка, як і в Камбоджі, і полум’яна промова директора з настійним проханням вчитися.

ЯПОНІЯ: сакура зацвіла, пора за знаннями

Японські першокласники йдуть до школи в шість років на початку квітня, коли починає цвісти сакура (певного дня нема). Тут вважають, що весна - це початок нового життя,тому саме час і починати вчитися. Без канікул японська дітвора займається п’ятьмісяців, а потім отримують цілий серпень канікул, оскільки в цю пору через велику вологість в Японії дуже душно, і всі жителі країни складно переносять цей час. Наступні канікули японцям пропонуються в грудні.

Загальнодержавних підручників в Японії не існує. А вчиться в першому класі треба державної мови (в тому числі каліграфії), арифметиці, музиці, мистецтву, основам життєдіяльності та праці. У деяких приватних школах додатково викладають релігієзнавство, світську етику, валеологію. Відповідні підручники, доступні в широкому асортименті, вибирають освітні комітети муніципальних районів або керівництво школи. Носіння форми і прибирання учнями школи є обов’язковим.

Початкові школи в Японії називаються за назвами місцевостей, в яких розташовані, а не за номерами. Наприклад, початкова школа кайт - найстаріша початкова школа в Японії, вперше відкрила свої двері в 1876 році. Школи діляться на муніципальні та приватні.

Унікальність японських шкіл у тому, що тут щорічно міняється склад класу, дітей перемішують, що дозволяє учням розвивати комунікабельність. Також щорічно змінюється повністю учительський склад.

Токіо. Шкільна форма, а також індивідуальна для кожної школи капелюх - є обов’язковими.

ІНДІЯ:

в школу в чотири роки

Навесні, у квітні, починається навчальний рік в Індії. Індійські малюки вже в три рочки починають відвідувати так звану ігрову школу, де проводять по 2-3 години: грають, вчать букви. В чотири роки маленькі індуси йдуть в перший клас. Викладають вшколах Індії тільки чоловіки. Найбільш шанованим предметом вважається математика, напевно, тому країна славиться програмістами. У кожної школи є своя особлива форма, яку діти повинні носити постійно. Великі канікули в Індії оголошуються в найспекотніші місяці – травень і червень. Заняття поновлюються на початку липня, коли спека трохи спадає.