Рівненські поліцейські розшукують зловмисників, які підпалили двері квартири

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Про задимлення на восьмому поверсі будинку на вулиці Євгена Коновальця, що у Рівному, до поліції повідомили 29 серпня, близько другої ночі.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясу­вала, що поки невстановленими паливно-мастильними матеріалами облили вхідні двері квартири, у якій проживає 37-річна рівнянка, її чоловік та брат. Усі вони на момент пожежі перебували вдома та, коли почули запах диму, одразу викликали рятувальників. Ніхто із мешканців квартири не постраждав.

Унаслідок пожежі із подвійних вхідних дверей зовнішні згоріли повністю, а внутрішні – пошкоджені частково.

З місця події поліцейські вилучили пожежне сміття та металеве відро із паливно-мастильними залишками.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюватимуть осіб, причетних до скоєного злочину.