Поліцейські розшукують чоловіка, який спричинив ДТП на Рівненщині

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 серпня, близько 20 години на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Бронники Рівненського району.

Група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, які одразу прибули на місце події, встановили, що 23-річний уродженець Латвії, громадянин України, зареєстрований у Костопільському районі, керуючи автомобілем «Dodge», рухаючись зі сторони Рівного в напрямку Луцька, у селі Бронники виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ 2104» під керуванням 62-річного рівнянина.

Унаслідок ДТП водія ВАЗівки госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні, де у нього діагностували політравму, перелом ребер, правобічний гемоторакс, закриту черепно-мозкову травму, закриті переломи обох ніг і забої. Стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий.

У автомобілі «Dodge» перебував 24-річний пасажир. За попередньою інформацією громадянин Латвії, який у ДТП не постраждав і від надання медичної допомоги відмовився. Обох чоловіків поліцейські доставили у Центр психічного здоров’я населення для проходження освідчення, за результатами якого обоє чоловіків були тверезі. Під час перебування у медзакладі 23-річному водію нібито стало зле, тож він повідомив правоохоронцям, що звертатиметься за допомогою в одну з лікарень.

У результаті проведених розшукових дій поліцейські з’ясували, що в жоден з медичних закладів Рівного чоловік не звертався і менш ніж за добу, 24 серпня, він перетнув кордон та покинув територію України.

Слідчі підготували матеріали про повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину, перекваліфікованого на частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України та скерували у прокуратуру Рівненського району для процесуального погодження. У разі позитивного вирішення питання, чоловіка, який скоїв ДТП та переховується від органів слідства, буде оголошено у розшук.

Обидва транспортні засоби поліцейські помістили на штрафмайданчик Рівненського районного відділення поліції. Крім того, слідчі вилучили у чоловіка посвідчення водія та техпаспорт на автомобіль.