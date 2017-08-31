У Рокитнівському районі нетверезий чоловік поранив ножем сина і себе

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Близько 17-ї години 28 серпня 42-річний села Борове Рокитнівського району під час чергового сімейного конфлікту вдарив кухонним ножем у живіт 20-річного сина, після чого встромив ніж і собі.

Молодик, незважаючи на поранення, встиг викликати поліцейських та зателефонувати до знайомих, які і повідомили медиків. Батько й раніше неодноразово влаштовував вдома сімейні дебоші, зокрема добре «підігрітий» алкоголем. На момент конфлікту у будинку більше нікого не було. Обоє чоловіків із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).