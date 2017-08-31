Поліцейські викрили трійцю шахраїв, від яких потерпали жителі Здолбунівщини

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Із початку серпня до Здолбунівського відділення поліції почали надходити повідомлення від громадян, яких ошукали на суми від 500 до шести тисяч гривень. Завдяки проведеним розшуковим заходам правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєних злочинів.

В обідню пору до 73-річної жительки Здолбунова зателефонував нібито племінник. Звернувшись по імені та по батькові чоловік по той бік слухавки почав просити про грошову позику, бо, мовляв, потрапив у неприємну ситуацію, про яку згодом розповість. При цьому зловмисник назвав ще й ім’я та прізвище брата жінки. Хотів позичити 400 євро, однак пенсіонерка зауважила, що має лише 200. Пройдисвіт зголосився і на це, повідомивши, що зараз підійде його знайома, якій і треба буде віддати кошти. Про те, що жінку ошукали шахраї, стало відомо згодом. Однак вона втратила останні власні заощадження.

За аналогічною схемою потерпіли ще дев’ятеро жителів райцентру та Здовбиці. Лише за один день, 21 серпня, аферисти ошукали п’ятьох осіб, у яких «позичили» гроші на загальну суму у майже 20 тисяч гривень.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські Здолбунівського відділення поліції вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися 29-річна та 38-річний жителі Здовбиці та 68-річний уродженець Сарн, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у вчиненні розбою. Усі троє знайомі між собою давно. До того ж, 29-річна жінка потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку.

Для своїх протиправних діянь аферисти обирали осіб похилого віку. Будучи місцевими мешканцями, парочка зі Здовбиці володіла інформацією про родинні зв’язки потерпілих, тому й представлялися по телефону кимось із близьких.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення усім трьом про підозру у вчинених кримінальних правопорушеннях за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють їх також на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.