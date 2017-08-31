У Рівному поліцейські розслідують грабіж в особливо великих розмірах

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До поліції вранці, 23 серпня, надійшло повідомлення, що на вулиці Макарова обласного центру невідомі відкрито заволоділи сумкою із автомобіля «Volkswagen Т4».

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих, розбивши скло в «Volkswagen Т4», відкрито заволоділи сумкою із грошовими коштами в сумі близько 800 тисяч гривень і понад шість тисяч доларів США, та втекли з місця події на власному авто. 45-річний водій, якому і належать викрадені гроші, перебував у салоні та не постраждав. Він займається обміном валюти неподалік місця скоєного злочину.

Відомості за фактом грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, та їхнього місця перебування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області