|№825 від 31.08.2017p.
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У Рівненському районі тесть вдарив ножем зятя
До поліції 25 серпня о пів на восьму вечора надійшло повідомлення з лікарні, що у приймальне відділення з ножовим пораненням доставлено 32-річного жителя Рівненського району.
Поліцейські встановили, що за дві години до цього в одному з будинків села Плоска на побутовому ґрунті між зятем та тестем виник конфлікт. Словесна суперечка переросла в шарпанину, під час якої 60-річний чоловік схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним зятя у верхню частину стегна. Рана виявилася проникаючою в черевну порожнину та спричинила внутрішню кровотечу. В цей час у будинку також знаходились дружини чоловіків, які й викликали медиків. Потерпілий перебуває у реанімації.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.
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