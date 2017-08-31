На Рівненщині зареєстровано другий випадок ботулізму

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На цей раз захворів 56-річний чоловік із с. Люхча Сарненського району. Ботулізм виник після вживання домашньої консерви (тушонки із свинини). Хворий звернувся до лікарів на 5 день після вживання консерви, тоді, коли у нього після розладів шлунко-кишкового тракту виникло погіршення зору. Діагноз ботулізм було підтверджено лабораторно. Хворий госпіталізований в інфекційне відділення місцевої лікарні, де йому було призначено відповідне лікування, а також введено ботуліністичний антитоксин. Стан хворого середньої важкості.

Консерву із домашньої свинини вживало ще двоє членів сім’ї, стан яких на даний момент задовільний і симптоми отруєння у них відсутні.

Спеціалісти Держпродспоживслужби неодноразово зверталися до населення нашої області щодо небезпеки захворювань на ботулізм. Нагадуємо ще раз про те, що домашню консерву необхідно прогрівати перед вживанням не менше 10 хвилин.

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