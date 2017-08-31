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Договір оренди, а не пожиттєвої кабали: Рівненська юстиція пояснює, як селянам не потрапити у рабство до агрохолдингів.

Все частіше села на Рівненщині стають епіцентрами земельних протистоять. Недобросовісні агрокорпорації користуються юридичною безграмотністю селян і порушують їхнє право розпоряджатися земельними паями. Лише за два тижні на адресу антирейдерського штабу надійшли скарги від селян одразу з трьох «гарячих точок»: Мильчі Дубенського району, Хорова та Копиткова Здолбунівського району.

Ситуація №1: Однією з проблем власників земельних ділянок (паїв) села Мильча Дубенського району є проведення державної реєстрації права власності на землю на підставі державних актів без подання відповідної заяви власником. Люди поскаржилися у Рівненську юстицію на орендаря. За словами селян, орендар не всім надав примірник договору оренди землі, дехто наполягає на тому, що на договорі підроблений підпис.

Інша ситуація: У селі Копитків Здолбунівського району селяни впевнені, що їхні паї захопили рейдери. За їх словами, ТОВ «Ют-агро зерно» незаконно засіває і збирає урожай на їхніх землях. У ситуації на місці розбирались правоохоронці, працівники юстиції та облдержадміністрації. Конфлікт між власниками паїв та агрофірмами триває вже другий рік. Селяни уклали договори оренди з фермерським господарством ім. Шевченка. Утім пізніше, без відома землевласників, ці договори оренди були розірвані і зареєстровані вже нові договори оренди з іншою фірмою – «Книга сіті». Одночасно ТОВ «Ют-агро зерно», яке немає відношення до цих паїв, їх засіяло. Тож люди бояться, що тепер взагалі можуть втратити свої землі.

Нерідко власники земельних паїв, підписуючи договір оренди, навіть не читають його, або не наполягають на отриманні свого примірника договору. За деякий час після укладання договору починають виникати проблеми. Але вплинути на ситуацію доволі важко. Адже з’ясовується, що орендар жодних умов не порушував. Отож, як правильно оформити договір оренди, за яких умов його можна розірвати та на що варто звертати увагу пайовикам у першу чергу, в рамках проекту «Я маю право!», пояснюють спеціалісти Міністерства юстиції.

Договір оренди підписувати необхідно, оскільки цей документ посвідчує право оренди земельної ділянки. За бажанням однієї зі сторін, він може бути посвідчений нотаріально.

- У договорі має обов’язково міститися інформація про об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);строк дії договору оренди;орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

За згодою сторін, у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, – пояснює начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. – Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, то необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою. Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років. Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою,ніж 3% вартості земельної ділянки.

http://03656.com.ua/yak-selyanam-ne-potrapiti-u-rabstvo-do-agroholdingiv/