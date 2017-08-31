Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №825 від 31.08.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Липень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Серпень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


Надія захистить усіх, хто звернеться і хто в Бога вірить! Тел.:(095) 92-61-876, (096) 67-38-505

¤ 

Як селянам не потрапити у рабство до агрохолдингів

Як селянам не потрапити у рабство до агрохолдингів

Договір оренди, а не пожиттєвої кабали: Рівненська юстиція пояснює, як селянам не потрапити у рабство до агрохолдингів.

Все частіше села на Рівненщині стають епіцентрами земельних протистоять. Недобросовісні агрокорпорації користуються юридичною безграмотністю селян і порушують їхнє право розпоряджатися земельними паями. Лише за два тижні на адресу антирейдерського штабу надійшли скарги від селян одразу з трьох «гарячих точок»: Мильчі Дубенського району, Хорова та Копиткова Здолбунівського району.

Ситуація №1: Однією з проблем власників земельних ділянок (паїв) села Мильча Дубенського району є проведення державної реєстрації права власності на землю на підставі державних актів без подання відповідної заяви власником. Люди поскаржилися у Рівненську юстицію на орендаря. За словами селян, орендар не всім надав примірник договору оренди землі, дехто наполягає на тому, що на договорі підроблений підпис.

Інша ситуація: У селі Копитків Здолбунівського району селяни впевнені, що їхні паї захопили рейдери. За їх словами, ТОВ «Ют-агро зерно» незаконно засіває і збирає урожай на їхніх землях. У ситуації на місці розбирались правоохоронці, працівники юстиції та облдержадміністрації. Конфлікт між власниками паїв та агрофірмами триває вже другий рік. Селяни уклали договори оренди з фермерським господарством ім. Шевченка. Утім пізніше, без відома землевласників, ці договори оренди були розірвані і зареєстровані вже нові договори оренди з іншою фірмою – «Книга сіті». Одночасно ТОВ «Ют-агро зерно», яке немає відношення до цих паїв, їх засіяло. Тож люди бояться, що тепер взагалі можуть втратити свої землі.

Нерідко власники земельних паїв, підписуючи договір оренди, навіть не читають його, або не наполягають на отриманні свого примірника договору. За деякий час після укладання договору починають виникати проблеми. Але вплинути на ситуацію доволі важко. Адже з’ясовується, що орендар жодних умов не порушував. Отож, як правильно оформити договір оренди, за яких умов його можна розірвати та на що варто звертати увагу пайовикам у першу чергу, в рамках проекту «Я маю право!», пояснюють спеціалісти Міністерства юстиції.

Договір оренди підписувати необхідно, оскільки цей документ посвідчує право оренди земельної ділянки. За бажанням однієї зі сторін, він може бути посвідчений нотаріально.

- У договорі має обов’язково міститися інформація про об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);строк дії договору оренди;орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

За згодою сторін, у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, – пояснює начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. – Якщо у Вас державний акт на земельну ділянку без присвоєного кадастрового номеру, то необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою. Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Мінімальний строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить 7 років, а максимальний – 50 років. Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін. Проте ця сума не може бути меншою,ніж 3% вартості земельної ділянки.

http://03656.com.ua/yak-selyanam-ne-potrapiti-u-rabstvo-do-agroholdingiv/

31.08.2017


Переглядів: 15

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 824 від 29.08.2017p.
¤ 
Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади

Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади

Рівненський плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань)....

¤ 
Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес

Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес

Мій 10-річний онук почав скреготати зубами під час сну. Раніше казали, що це свідчить про глисти в організмі....

¤ 
Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні»

Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні»

Минулого тижня Рівненщину відвідав відомий політик, депутат Верховної Ради України чотирьох скликань, заслужений юрист України, лідер Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін. Під час візиту Юрій Анат...

¤ 

Жителі Рівненщини платитимуть за газ стільки, скільки реально спожили

Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії та наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України....

¤ 
І на Дубровиччині гинуть свині…

І на Дубровиччині гинуть свині…

18 серпня 2016 року до Дубровицької районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшов сигнал про загибель поросяти в господарстві жителів с.Вербівка. За результатами лабораторних досліджень, п...

¤ 
Картина Миру побувала в Рівному

Картина Миру побувала в Рівному

16 серпня, до Рівного прибула унікальна картина. В її написанні взяли участь близько 10 тисяч дітей і дорослих зі всієї України....




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19693)
2. Розклад руху автобусів [253] (18222)
3. Моє місто - найкраще [427] (14099)
4. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (9779)
5. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (9710)
6. Догляньте мене до смерті [278] (9388)
7. Коли розпочинати садити городину [599] (9204)
8. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (8122)
9. Душ для всіх [432] (7207)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (7118)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (6848)
12. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (6670)
13. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (6660)
14. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (6645)
15. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (6599)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (298)
2. Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес (297)
3. Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади (292)
4. Андрій Кончаловський розповів про сімейне життя з Юлією Висоцькою (288)
5. Жителі Рівненщини платитимуть за газ стільки, скільки реально спожили (284)
6. «Олімпійське літо» знову повертається в Олександрію (280)
7. Юрій Кармазін: «Ми боремося проти мафії в Україні» (280)
8. Володимир Хомко – про Рівне і не тільки (279)
9. Новий освітній простір вже на Рівненщині: перші найстрокатіші школи (277)
10. І на Дубровиччині гинуть свині… (274)
11. Пропав безвісти: співака Євгена Осіна знайшли (274)
12. Зарваницьке диво (273)
13. Поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату в будинку (273)
14. Кілька секретів від досвідчених газдинь (269)
15. Жак-Ів Кусто – в океані безмовності (268)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Украина онлайн
Google+
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс