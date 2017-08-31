Світовий банк розпочав другий етап тренінгів для лікарів Рівненщини

¤

Більше півтисячі сімейних лікарів Рівненщини пройшли дводенні навчання з надання першої медичної допомоги при загостреннях серцево-судинних захворювань під час першого етапу тренінгів, що проводяться в рамках реалізації проекту Світового банку «Покращення охорони здоров’я на службі у людей». Наразі розпочався другий етап таких тренінгів, участь в яких беруть не лише сімейні лікарі, але й лікарі бригад екстреної швидкої допомоги.

Як продемонстрував досвід першого етапу, лікарі після наших тренінгів значно підвищують власний рівень кваліфікації та здатні більш ефективно та за сучасними методами надавати невідкладну допомогу при загостренні серцево-судинних захворювань. А тому, проконсультувавшись з обласним управлінням охорони здоров’я, ми прийняли рішення доукомплектувати групи другого етапу навчань лікарями з бригад швидкої допомоги. Адже досить часто саме ці лікарі першими стикаються з приступами та загостреннями хвороб систем кровообігу, - розповідає керівник групи впровадження проекту Світового банку Сергій Рибачок.

За його словами, протягом першого етапу навчань пройшло 24 дводенних семінари. Під час яких більше півтисячі сімейних лікарів та лікарів районних лікарень отримали як теоретичні, так і практичні навики з діагностики та надання першої медичної допомоги під час серцево-судинних захворюваннях.

Другий етап навчань включає в себе 18 дводенних семінарів, які відвідають більше 400 лікарів екстреної медицини та приймальних відділень районних лікарень, і триватиме до кінця цього року. В цілому протягом реалізації проекту Світового банку заплановано провести 4 етапи дводенних семінарів та 8 великих медичних конференцій щодо проблем лікування хвороб систем кровообігу.

В свою чергу, один з тренерів Світового банку Олег Ушкевич розповідає, що враховуючи участь в тренінгах лікарів екстреної медицини, тренери спеціально змінили програму тренінгів та підготували додаткові презентації, аби програма навчань була максимально корисною для слухачів цих тренінгів.

Рішення щодо розширення аудиторії слухачів наших тренінгів та включення до її складу лікарів екстреної медичної допомоги я вважаю дуже правильним. Адже зі свого досвіду знаю – у переважних випадках до хворих, в яких стався приступ викликають, в першу чергу, саме швидку допомогу. А тому від рівня підготовки лікарів бригад швидких залежить здоров’я пацієнтів, а часто і їх життя, - підкреслив Олег Ушкевич.