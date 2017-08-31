|№825 від 31.08.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
На Рівненщині нагородили волонтерів
За гуманітарну участь в АТО волонтерів з Рівненщини відзначив Президент.
Представники чотирьох громадських організацій отримали відзнаки Президента України Петра Порошенка «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».
Почесні нагороди під час урочистостей з нагоди 26-ої річниці Дня незалежності України вручив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
Відзнаки одержали представники громадських і благодійних організацій: Валерій Грушецький – ГО «Допомога Армії Рівне», Ніна Скиба – ГО «Жіноча Сотня», Оксана Данилова – ГО «Громадський актив Рівненщини», Віталій Павлов та Валентин Федорчук – благодійна організація «Дзвони Надії».
Нагадаємо, відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» заснована Указом Президента України Петра Порошенка 17 лютого 2016 року.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19693)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (298)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: