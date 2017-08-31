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На Рівненщині нагородили волонтерів

За гуманітарну участь в АТО волонтерів з Рівненщини відзначив Президент.

Представники чотирьох громадських організацій отримали відзнаки Президента України Петра Порошенка «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Почесні нагороди під час урочистостей з нагоди 26-ої річниці Дня незалежності України вручив голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.

Відзнаки одержали представники громадських і благодійних організацій: Валерій Грушецький – ГО «Допомога Армії Рівне», Ніна Скиба – ГО «Жіноча Сотня», Оксана Данилова – ГО «Громадський актив Рівненщини», Віталій Павлов та Валентин Федорчук – благодійна організація «Дзвони Надії».

Нагадаємо, відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» заснована Указом Президента України Петра Порошенка 17 лютого 2016 року.

31.08.2017


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