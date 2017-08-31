У Гощанській рай. лікарні урочисто відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Тепер тут збільшилась кількість приміщень, облаштували комфортні палати для пацієнтів. Зокрема, у відділенні змонтували підвісну стелю, замінили двері та вікна, а палати і коридор виклали плиткою. Також придбали нову сантехніку та енергозберігаючі світильники, а палати під’єднали для подачі кисню.
У відділенні функціонуватимуть реанімаційна зала, сучасні палати інтенсивної терапії для дітей та дорослих, а також експрес-лабораторія та палата-ізолятор.
Нині відділення вже готове приймати пацієнтів. Під час урочистого відкриття голова Гощанської РДА Юрій Ковальчук подякував усім, хто долучився до створення максимально зручних умов, як для пацієнтів, так і лікарів.
Сучасний ремонт здійснено за кошти районного бюджету, субвенцій з бюджетів громад, сільських та селищної рад, а також спонсорській допомозі.
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