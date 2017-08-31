|№825 від 31.08.2017p.
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Рівненські ліси збагатили бюджети на майже 29 мільйонів гривень
З початку року лісокористувачі Рівненщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 29 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Кошти в сумі 21,6 мільйонів надійшли до місцевих бюджетів, решта – до державної скарбниці.
Про це повідомляють в ГУ ДФС у Рівненській області.
До обласного бюджету зараховується 50 відсотків надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування.
Тим часом до місцевих бюджетів надходять гроші від сплати податків за деревину, заготовлену під час заходів із поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей.
Скарбниці також поповнюються за рахунок розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом, заготівлі лісоматеріалів, використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей.
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