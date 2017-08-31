Першочергово пільгові кредити за програмою «Власний дім» надаватимуться учасникам АТО

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Зміни до Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” на 2016-2020 роки, а також інші питання, які будуть винесені на сесію обласної ради 6 вересня, розглянули сьогодні депутати-члени комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, яка проходить під головуванням Бориса Бірука. Взяв участь у засіданні заступник голови облради Олексій Бучинський.

Необхідність внесення змін до обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості “Власний дім” на 2016-2020 роки викликана внесенням змін до Регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в Рівненській області в яких виключився такий напрям кредитування як капітальний ремонт, а також визначення платоспроможності позичальників та першочерговості порядку надання кредиту потребували уточнення. Крім того, планується збільшення обсягів кредитування сільських жителів на утеплення житлових будинків у сільській місцевості з використанням енергозберігаючих технологій (в тому числі заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів, систем вентиляції, кондиціонування, автоматики підтримки достатньої комфортної температури в оселях).

Як зазначив голова Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Володимир Пашковський, першочергово пільгові кредити за цією програмою надаватимуться учасникам АТО. Цьогоріч, за його словами, бійцям АТО вже було надано 4 таких кредити.

Загальна сума витрат на реалізацію Програми у 2016-2020 роках визначена в розмірі 27,5 млн. грн. Загалом за передбачені кошти планується придбати у сільській місцевості 18 житлових будинків загальною площею 2,4 тис. кв.м., побудувати 53 житлових будинки загальною площею 5,7 тис. кв.м., інженерні мережі 45 будинків підключити до існуючих комунікацій, утеплити з використанням енергозберігаючих технологій 100 будинків, розширити ринок збуту будівельних матеріалів, збільшити надання транспортних послуг та послуг проектних, будівельних організацій.

Питання про внесення Змін до Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” на 2016-2020 роки буде винесено на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради 6 вересня.