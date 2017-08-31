|№825 від 31.08.2017p.
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На Дубенщині вулицю Радянську перейменували на честь Героя
24 серпня минуло три роки з дня загибелі під Іловайськом Дмитра Момотюка, жителя села Берег Дубенського району.
За місяць до цього, виконком Смизької селищної ради прийняв рішення про перейменування центральної вулиці села, де виріс Герой, з Радянської – на честь загиблого Героя-земляка.
Нагадаємо, Дмитро був бійцем 51-ої окремої механізованої бригади. Загинув у серпні 2014 року в бою під Іловайськом Донецької області. У січні 2015 року на фасаді його рідної школи було встановлено іменну меморіальну дошку, а за півроку Указом Президента України Дмитра посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Голова Дубенської РДА Юрій Парфенюк разом з керівником райради Олександром Козаком і старостою Смизької ОТГ Світланою Полюлюк вшанували пам›ять загиблого та поклали квіти до його могили.
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