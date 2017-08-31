У Рівному презентували мистецькі проекти, присвячені українським воїнам

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З нагоди Дня незалежності у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація проекту «Війномир’я».

На фотографіях – військовослужбовці Збройних Сил України, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави на Луганщині.

Організатори виставки дякують за інформаційну підтримку та сприяння в організації фотозйомок Міністерству оборони України, керівництву оперативного командування «Захід» та оперативно-тактичного угрупування «Луганськ».

Автор світлин Олександр Харват – заслужений художник Міжнародної федерації фотомистецтва з Рівного та громадянин України, який не хоче залишатись осторонь драматичних подій.

Три дні з фотокамерою на лінії фронту, сюжети зі звичайними людьми у надважких умовах. Ніхто з них не готувався до фотографування, вони не красувались зброєю перед фотокамерою. Були такими, як є щодня. У кожного з них своя історія, але мотивація одна: «Хто ж, як не я?». Багато з них зазнали поранень та контузій, втратили бойових побратимів. Проте вони все рівно там, де сьогодні вирішується доля країни.

Серед митців з усіх куточків України, громадських активістів та представників засобів масової інформації у відкритті фотовиставки взяли участь більше півсотні військовослужбовців Збройних Сил України, які прийшли подивитись на портрети героїв сьогодення, своїх земляків.

У рамках проекту відбулась презентація авторської ікони художника Юрія Нікітіна «Богородиця військова».

У рівненському торгівельному центрі «Злата Плаза» відкрилася виставка захисника України Карена Гамбаряна «Портрети, що пахнуть димом». Автор не є професійним фотографом, а робив світлини принагідно, під час виконання службових завдань в районі проведення АТО. На знімках він намагався зафіксувати цікаві моменти військового життя – «війни поза війною».

Як вважає Карен Гамбарян, він є людиною «три-в-одному»: переселенець з Донбасу, учасник АТО та представник нацменшин. У 2014 році разом із частиною родини переїхав з окупованого Донецька у Чернівці, а на початку 2015-го був мобілізований та проходив службу в районі АТО, де прослужив більше року.