26-річниця Незалежності України у Рівному

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24 серпня Рівне святкувало День незалежності України. Свято відзначили з почестями та різними цікавими заходами. Рівняни сім’ями у вишиванках та із жовто-блакитними кульками розгулювали по відкритих вулицях Рівного. Традиціями свята стали виступи місцевих колективів, виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

На Майдані Незалежності можна було побачити вуличну інсталяцію «Ціна Незалежності». Біля пам’ятника Шевченку, на облаштованій сцені гостей порадували своїми виступами місцеві танцювальні колективи, талановиті артисти Рівненщини, та навіть малеча зачитувала патріотичні вірші про Україну. Розважали жителів міста також і вуличні музиканти. Дарували людям козацьку лірику у супроводі гри на бандурі, патріотичні пісні про Україну на гітарі та інших інструментах. Особливо радісними себе почували дітлахи. Вони бігали по вулицях з кульками та різними солодощами, які придбали на «Святі хліба». Розважали діток і поліцейські, дозволяючи їм сидіти у службових авто, приміряти їхні кашкети, і навіть поспілкуватися по раціях.

А ще з нагоди свята чимало рівнян взяли участь у благодійному забігу у вишиванках. У цей день , усі бажаючі мали можливість ознайомитись із виставкою робіт переможців VI Кубку Рівного з фотомистецтва, з виставкою робіт членів Національної спілки художників України, фотовиставкою світлин про захисників Вітчизни. Також мали можливість відвідати Бібліотеку під відкритим небом.

Ну а для любителів технічних видів спорту, відбулися змагання зі спідвею «Міжнародний турнір до Дня Незалежності України» за участю гонщиків з Польщі, Чехії, Латвії, Болгарії та України.

Взагалі, свято справило неабияке враження на кожного, хто був присутній на ньому. І з переповненими емоціями, люди з нетерпінням чекають на 27-річницю Незалежності України.